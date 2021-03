Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

Deel dit bericht

OOST GELRE – Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is vanaf 8 maart tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Thuis blijven wonen ondanks minder inkomen

Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) uitgevoerd. Wethouder Jos Hoenderboom, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de SDOA en tevens wethouder van de gemeente Oost Gelre: “De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar. Veel inwoners voelen dit in hun portemonnee. Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners gewoon in hun huis kunnen blijven wonen, ook al hebben ze ineens minder inkomen. Ook kunnen we hiermee schulden helpen voorkomen. Dat geeft rust en hierdoor kunnen ze energie steken in het weer op peil krijgen van hun inkomen.”

Maximaal € 1.500 per maand

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan ruimhartig met de regeling om. “Het uitgangspunt is dat we tegemoetkomen in de structurele woonkosten”, legt Gerjan Teselink, wethouder werk en inkomen van de gemeente Berkelland uit. “Hierbij nemen we kosten die samenhangen met ‘wonen’ mee en hanteren we een maximumvergoeding van € 1.500 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie.”

Wie kan voor de tegemoetkoming in aanmerking komen?

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een aanzienlijke inkomensdaling van het huishoudinkomen. Deze is gesteld op 25% tussen het huidige en het voormalige inkomen.



Tegemoetkoming makkelijk aan te vragen

Ook wil de gemeente geen onnodige drempels opwerpen bij het aanvragen en toekennen van de TONK. Wethouder Henk Jan Tannemaat, portefeuillehouder van de gemeente Winterswijk: “Het moet voor onze inwoners zo eenvoudig mogelijk zijn om via de SDOA deze tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wijzen we aanvragers meteen op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen, of om hen te helpen betaald werk te vinden.”

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Meer weten of Tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@socialedienstoostachterhoek.nl of bel 0544-474200.