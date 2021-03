Sporthal ’t Timpke in Borculo wordt vaccinatielocatie

Deel dit bericht

BORCULO – Eind maart start GGD Noord- en Oost-Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus in Borculo. De vaccinatielocatie bevindt zich in sporthal ’t Timpke, Haarloseweg 10 in Borculo.

Op 29 maart start de GGD Noord- en Oost-Gelderland 120 vaccinaties per dag in Borculo. De maximale capaciteit is vier priklijnen. De GGD vaccineert zeven dagen per week, van 08.00 tot 20.00 uur.

De eerste doelgroep die gevaccineerd wordt in Borculo, zijn senioren. Senioren boven de 75 jaar ontvangen een uitnodiging van het RIVM als ze aan de beurt zijn. Senioren die niet voldoende mobiel zijn worden door de huisarts gevaccineerd.