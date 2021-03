Sander Overkamps speurtocht naar ultieme gitaargeluid

Deel dit bericht

WINTERSWIJK – Als gitarist is hij voortdurend op zoek naar het juiste geluid. Sander Overkamp uit Winterswijk gebruikte zijn technische achtergrond op die zoektocht naar de ultieme sound. Waarbij hij met een absolute noviteit op de proppen komt. Daardoor kan de zogenoemde pick-up – een belangrijk onderdeel van de gitaar – in een handomdraai worden verwisseld. “Met deze methode kan eindelijk een belangrijke mythe rond de gitaar worden ontrafeld.”

Overkamp is van kinds af aan gefascineerd door muziek. “Als klein kind draaide ik de platen van mijn ouders en op jeugdige leeftijd werd ik lid van de plaatselijke fanfare. Was ook lid van de commissie die de livemuziek voor jongerencentrum Elbekurkie in Meddo organiseerde. En zo’n twintig jaar geleden ben ik begonnen met gitaarspelen.”

De eerste beginselen leerde hij zichzelf aan. Met veel passie en toewijding. “Net als veel andere gitaristen begon voor mij op een gegeven moment de zoektocht naar het ideale gitaargeluid. Door mijn technische achtergrond ben ik me toen gaan verdiepen in de dingen die hier invloed op hebben. Al redelijk snel kwam ik erachter dat daarin met name de pick-up – zeg maar het microfoontje dat de trillingen van de snaren omzet in geluid – een prominente rol speelt. Alleen, welke pick-ups moet je dan hebben?”

Er volgde een lange zoektocht naar de juiste exemplaren. Belangrijk onderdeel van deze pick-ups vormt het draad dat van de buitenkant niet te zien is. Met name het wikkelen ervan is ware een kunst op zich.

Eigen pick-ups

“Toen ik min of meer toevallig in het bezit kwam van een authentieke wikkelmachine uit de zestiger jaren, ben ik zo’n twee jaar geleden begonnen mijn eigen pick-ups te maken. Via de sociale media raakten ook andere gitaristen enthousiast, waarna ik na enige tijd mijn eigen SoulShine Pickups op de markt heb gebracht.”

Gitaristen willen voortdurend de verschillende onderdelen met elkaar vergelijken. Veel van die pick-ups zijn te beluisteren via internet. “Maar die clipjes zijn vaak niet realistisch. Omdat ze bijvoorbeeld worden opgenomen met een versterker die voor de normale sterveling niet te betalen is. Of omdat ze geluidstechnisch zo worden bewerkt dat er een compleet verkeerd beeld ontstaat.”

Vandaar dat gitaristen de pick-up het liefst in de praktijk willen testen. “Maar daar zit ‘m juist een complicerende factor. Het kost namelijk relatief veel tijd zo’n pick-up om te wisselen. Tegen de tijd dat je een ander exemplaar hebt ingebouwd, weet je niet meer hoe de vorige klinkt.”

Handomdraai

Overkamp ging vervolgens met de eigenaar van de gitaarwinkel Jasper Muziek in Winterswijk om tafel, waarop ze een testgitaar bouwden. Via een vernuftig concept kan de pick-up nu in een handomdraai worden verwisseld. “Dat duurt slechts drie seconden. Dankzij deze methode kun je nu pas echt goed ervaren hoe groot het effect is van een soms subtiele wijziging. Het is voor de leek wat ingewikkeld, maar ik heb extra mogelijkheden ingebouwd, waardoor de gitarist meerdere opties kan uitproberen. Niet alleen met de pick-ups, maar ook met de potmeters, de knoppen waarmee het volume en de klank kunt bepalen.”

Rond de pick-ups van een gitaar bestaat volgens Overkamp een ware mythe. Met name voor de hele oude pick-ups uit de zestiger jaren bijvoorbeeld wordt heel veel geld neergeteld. “Met deze testgitaar is het eindelijk mogelijk die mythe te ontrafelen. En misschien ook wel: wat de zin en onzin ervan is”, klinkt het met Achterhoekse nuchterheid.