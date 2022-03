Fijnder, werkleerbedrijf Oost Achterhoek op de Laarberg

GROENLO – Sinds 1 januari 2022 zijn de krachten van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost gebundeld in Fijnder, werkleerbedrijf Oost Achterhoek. Begin maart werd de volgende stap gezet: de verhuizing van alle partijen naar het nieuwe pand aan de Batterij 10-12 in Groenlo.

Alles onder één dak

Naast Fijnder zijn ook het jongerenloket Jouw Unit, Werkgeversservicepunt Achterhoek, de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en het LeerWerkloket voor loopbaanvragen op de locatie gevestigd. Ze vormen samen de nieuwe ‘beursvloer’. “Wij zijn er trots op dat alle expertise op het gebied van werk, inkomen, opleiding en kansen op de arbeidsmarkt in onze gemeenten nu gebundeld is onder één dak”, lieten de wethouders Jos Hoenderboom (Oost Gelre), Henk Jan Tannemaat (Winterswijk) en Gerjan Teselink (Berkelland) weten toen ze kortgeleden een kijkje namen op de locatie.

Specialist in werk en inkomen

Met de ingebruikname van de nieuwe locatie is de werkwijze van de 3 gemeenten op het gebied van werk en inkomen compleet. Deze werkwijze houdt in dat de gemeente voor inwoners de eerste ingang is voor alle vragen op het gebied van werk en inkomen. Omdat de gemeente ook de ingang is voor vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo en participatie is het mogelijk de situatie van de inwoner breed te bekijken. Blijkt een inwoner voor het vinden van werk of voor het verkrijgen van een inkomen meer ondersteuning nodig te hebben? Dan staat Fijnder klaar.

Fijnder is een van de grootste sociale werkbedrijven van de Achterhoek. In mei 2022 wordt de nieuwe locatie officieel geopend. Nu al benieuwd? Bekijk dan het filmpje. Of ga voor meer informatie naar www.fijnder.nl.

