HV Grol D1 – Blauw Wit D1

GROENLO – Afgelopen zondag was Blauw Wit uit Ruurlo te gast in sporthal Den Elshof. Eind vorig jaar hadden de meiden van de D1 eerder tegen ze gehandbald en toen dik gewonnen, dat biedt perspectief voor vandaag.

Het begin verliep chaotisch, kwamen de meiden eindelijk door de taaie verdediging dan stond de keeper van Blauw Wit in de weg. Het duurde dan ook acht minuten voordat HV Grol de score kon openen. Ondanks de voorsprong kwamen de meiden niet in hun spel. Sporadisch was er een mooie aanval, wat meteen resulteerde in een doelpunt. Ruststand 4-1.

Coaches Lorin en Ivo hadden de rust wel nodig om de meiden op scherp te zetten. Het afronden op het doel moest beter en de bal moest sneller opgebracht worden. Het begin van de tweede helft was een kopie van de eerste helft. Onnodig balverlies en het afronden op doel wilde nog niet lukken. Na een paar minuten kwamen de meiden beter in het spel en dit resulteerde in enkele mooie aanvallen. De overwinning kwam gelukkig nooit in gevaar, maar het aantal doelpunten voor had hoger uit moeten vallen (zoveel kansen hebben de meiden wel gecreëerd). Eindstand 9-3.

