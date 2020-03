Maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Bericht is aangepast 18 maart 2020 om 12:57

AALTEN – Het coronavirus houdt vrijwel de hele wereld in zijn greep. Het virus heeft ook Nederland aangedaan. “Ons museum heeft afgelopen week de deuren gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarmee volgen we de richtlijnen van het RIVM. De sluiting is inmiddels verlengd”.

Dat betekent ook dat de ledenvergadering van 6 april 2020 helaas zal moeten vervallen. Wij stellen deze vergadering voor onbepaalde tijd uit. Als de situatie dit weer toelaat zullen wij een nieuwe datum voor de ledenvergadering vaststellen. Daarbij houden wij rekening met de zorg en gezondheid van onze vele vrijwilligers, leden en personeel van het museum.

Helaas zal ook de geplande opening op 3 april 2020 van de tentoonstelling ‘Kind van de Vrijheid’ door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden vervallen. We rekenen er op de tentoonstelling op een later moment dit jaar alsnog te kunnen openen.

In de tussentijd blijft het museum per mail bereikbaar. Wij wensen u in deze lastige en bizarre tijd veel wijsheid toe. Zorg voor elkaar en blijf gezond.

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg ons op Facebook!

Nationaal Onderduikmuseum

Markt 12-14-16

7121 CS Aalten