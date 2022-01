Geld verdienen naast je studie? Dit zijn vier verschillende opties die jij kan gaan inzetten!

Veel studenten willen naast het studeren nog een bijbaan hebben. Vaak hebben ze weinig tijd voor een bijbaan waardoor ze maar weinig uren kunnen maken. Tegenwoordig is het mogelijk om via internet geld te verdienen. Wellicht weet jij al dat het mogelijk is om geld via internet te verdienen, maar heb je er jezelf nooit in verdiept. Daarom vertellen wij in dit blogartikel vier manieren hoe jij online geld kan verdienen naast je studie.

Affiliate marketing

De eerste manier om online geld te verdienen is affiliate marketing. Affiliate marketing is het promoten van producten voor een andere mensen in ruil voor een commissie. Met affiliate marketing maak je gebruik van je eigen bereik. Je plaatst een link waarop mensen kunnen klikken die leidt naar je eigen website. Op deze website kunnen de bezoekers klikken op affiliate links met informatie over het product erbij. Wanneer bezoekers een aankoop doen bij de site waar jij naar toe linkt via deze affiliate link, ontvang jij een commissie. Deze commissie is een vast percentage over het verkoopbedrag.

Invullen van enquêtes

De tweede manier om online geld te verdienen is het invullen van enquêtes. Je ontvangt een specifieke vergoeding voor elke enquête die jij invult. Per enquête varieert deze vergoeding en de hoogte van de vergoeding staat in verband met de lengte van de enquête. Hoe langer de enquête, hoe hoger de vergoeding die jij ontvangt.



Cryptocurrency

De derde manier om online geld te verdienen is via cryptocurrency. Crypto is een online munteenheid. Tussen de transacties van crypto is geen bank of externe partij verbonden. Je kan geld verdienen met crypto doordat de koers stijgt. Wil jij ook cryptocurrencies kopen en verkopen? Neem een kijkje op Anycoindirect.eu. Op Anycoindirect kan jij zonder problemen Ethereum of BTC kopen.

Teksten vertalen

Heb jij een echte talenknobbel? Dan is deze manier van online geld verdienen wel wat voor jou. Het is belangrijk dat jij twee talen goed beheerst en in staat bent om deze kwalitatief te vertalen. Bedrijven zullen jou dan vragen om pagina’s, blogs of zelfs hele boeken te vertalen.

