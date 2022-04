Krediet gevraagd voor 7 stacaravans voor Oekraïense vluchtelingen

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst besloten gisteren de raad op 30 maart te vragen een krediet te verstrekken van 225.000 euro voor het aankopen en plaatsen van 7 stacaravans voor Oekraïense vluchtelingen. De bedoeling is deze zo snel mogelijk tijdelijk (vooralsnog voor max. 12 maanden) te plaatsen op één of twee nog nader te bepalen locaties in de gemeente. Zodra de locatie(s) bekend is/zijn, informeren wij buurtbewoners hierover.

Flexwoningen, ook voor starters

Daarnaast besloten b en w op korte termijn met een plan van aanpak te willen komen om nog dit jaar te starten met het realiseren van 50 flexwoningen verspreid over enkele locaties in de gemeente. Deze zijn bedoeld voor het huisvesten van verschillende doelgroepen woningzoekenden voor een middellange termijn. Denk aan starters, jongeren, statushouders, alleenstaanden en spoedzoekers. Maar ook Oekraïense vluchtelingen die hier mogelijk langer moeten blijven. De flex(huur)woningen zijn relatief gemakkelijk verplaatsbaar en bedoeld voor een periode van ca. 15 jaar. De vraag naar huisvesting bij deze groepen is zeer groot. De zoektocht naar locaties voor deze woningen is gestart. Gekeken wordt naar zowel gemeentelijke locaties als locaties van derden. In het plan van aanpak voor de flexwoningen komt duidelijkheid over de locaties, mogelijke samenwerkingspartners (denk aan de woningbouwcorporaties), planning, kosten etc.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....