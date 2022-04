Publiek getuige van een tumultueuze strijd zonder winnaar

GROENLO – Naast een overwinning op eigen terrein in de bekercompetitie heeft Grol in de reguliere competities van de KNVB in vier wedstrijden achtereen geen overwinning kunnen bewerkstelligen tegen het Enschedese FC Suryoye. De hoofdmacht van Grol moest ook afgelopen zondag in een, in alle opzichten tumultueuze strijd, de wedstrijdpunten delen met de ploeg van de in het Twentse land bekende voetbaltrainer Paul Krabbe. Het opgekomen publiek kreeg op het sportpark Den Elshof een stevige, bij vlagen spectaculaire partij voetbal te zien met daarin alle tot de verbeelding sprekende ingrediënten. Een spektakelstuk onder leiding van een scheidsrechter, die in de eerste helft maar liefst zes minuten speeltijd bijtelde en die extra tijd in de tweede helft zelfs liet groeien tot elf minuten. Dit met alle gevolgen van dien, te weten vier gele kaarten, talrijke opstootjes zowel lichamelijk als verbaal, tijdens de wedstrijd en een op niet gewenste onregelmatigheden lijkende ontmoeting tussen supporters van beide partijen na afloop van een onbesliste oftewel een bij vlagen op een vijandige strijd lijkende ontmoeting.



Afwezigheid van Lantink en Riteco speelt Grol parten

Grol moest noodgedwongen gehavend beginnen aan deze wedstrijd. Zo ontbraken vanwege blessures de beide vleugelspelers Siebe Lantink en Tycho Riteco, alsmede in de verdediging Mart Willemsen en Ramon Landewers, om het nog maar niet te hebben over de langdurig geblesseerden Wouter Pillen en Wouter Rexwinkel.

Mogelijk is het een te gemakkelijk getrokken conclusie, maar de afwezigheid van Lantink en Riteco heeft Grol de overwinning gekost. Dit niet alleen vanwege de afwezigheid van beide snelle, doelgerichte spelers, maar nog meer vanwege de gevolgen van hun afwezigheid op de overige spelers. Zo haalde met name de talentvolle Tiem Rots niet zijn, in de afgelopen wedstrijden aan de dag gelegde niveau, was het spits en topscorer Luc Berentsen die de door hem gewenste aanvoer van de vleugels miste en kwam ook het middenveld onder aanvoering van de overigens ook niet fitte aanvoerder Rico Lammerdink meer dan in voorgaande wedstrijden in problemen. Bij dit alles leek de Grolelf ook niet helemaal opgewassen tegen het fysieke en bovenal verbale geweld van tegenstander FC Suryoye.

Jeugdig talent Mark Hietland (19 jaar) dient zich aan

Mag niet onvermeld blijven dat Grol tevens in deze wedstrijd scoorde met de slechtste start van een wedstrijd in deze competitie tot op heden. Grol en dat in alle linies, inclusief doelman Wessel Baarslag, beleefde de aftrap namelijk als een slapende tegenstander. Dit omdat men reeds na twee minuten spelen, en dat geheel onnodig tegen een 0-1 achterstand keek en vervolgens gedurende het eerste bedrijf van de wedstrijd onvoldoende druk zette. Dit met uitzondering van een actie na tien minuten spelen, waarbij Tiem Rots een fraaie voorzet lanceerde, die door spits Luc Berentsen snoeihard op de lat werd gekopt. In de tweede helft deed Grol er alles aan om het spel naar zich toe te trekken. Dit resulteerde in de gelijkmaker (1-1) op het moment dat Mark te Winkel met een dieptepass Luc Berentsen wist te bereiken, die op zijn beurt Tiem Rots in de gelegenheid stelde om de gelijkmaker aan te tekenen. In respectievelijk de 65e en 68e minuut werden de basisspelers Rico Lammerdink en Jordy Schutten vervangen door Mark Hietland (die zijn debuut maakte in Grol 1) en Tycho ten Bulte, waarbij met name Hietland (door assistent-trainer Jos Heutinck na afloop aangemerkt als de Frenkie de Jong van Grol) direct zijn visitekaartje afgaf. Ondanks dit alles kwam FC Suryoye in de 74e minuut op een 1-2 voorsprong door een doelpunt van Orshein Eilyo, die slechts een tweetal minuten later teniet werd gedaan door een doelpunt van Luc Berentsen: 2-2.

Een meer dan spectaculaire finale in de blessuretijd

De wedstrijd kreeg hierna een grimmig karakter, hetgeen met name tot uiting kwam op het moment dat Mike Kempers van Grol tijdens een actie zonder enige vorm van een bijbedoeling tegenstander Nemroud Eliyo aan het hoofd raakte. Vanwege het ontbreken van een verzorgster bij de tegenstander, kwam Grol-verzorgster Suzanne Schovers in actie om spontaan het noodzakelijke verbandje te leggen. Vervolgens was er sprake van een totaal open wedstrijd waarbinnen het laatste kwartier en de blessuretijd van elf minuten van alles gebeurde dat wel en dat niet op een voetbalveld thuishoort. Om het positieve daaruit te halen: in de blessuretijd is het Orshein Eilyo, die snoeihard koppend de 2-3 op het scorebord laat prijken, waarna ver tegen het eindsignaal aan Tygo ten Bulte voor Grol de verdiende 3-3 laat aantekenen en daarmee tegelijkertijd de eindstand. Na het fluitsignaal waren de woordenwisselingen over en weer, en dat ook buiten het veld, lees buiten de omheining, niet van de lucht. Maar uiteindelijk keerde iedereen huiswaarts of men zocht een plekje in het Sportcafé voor het nuttigen van een biertje. En dit alles zonder buitensporige situaties.

Voor zondag 10 april a.s. staat de uitwedstrijd BWO 1 – Grol 1 op het programma, aanvang 14.00 uur. Sportpark De Noord, Oldenzaalsestraat 518, 7558 PW Hengelo Ov.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

2. min. 0 – 1

57. min. 1 – 1 Tiem Rots

73. min. 1 – 2

75. min. 2 – 2 Luc Berentsen

92. min. 2 – 3

100. min. 3 – 3 Tygo ten Bulte

Scheidsrechter:

Peter Bloksma uit Lunteren

Kaarten:

Grol: Tiem Rots, Titus Hoffman en Mike Kempers allen geel

FC Suryoye: Job ter Horst en Sakay Esen geel, rood (2x geel, na afloop wedstrijd) voor assistent trainer Amanuel Isa

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mike Kempers, Mark te Winkel, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink (65. Mark Hietland), Jordy Schutten (68. Tygo ten Bulte), Titus Hoffman, Luc Berentsen, Mick Wissink (82. Mart Zieverink) en Tiem Rots.

Uitslagen 2J

Grol – FC Suryoye 3- 3

GVV Eilermark – Vogido 5 – 3

Bon Boys – Achilles ’12 1 – 0

NEO – Schalkhaar 0 – 2

Wijhe ’92 – Lemelerveld 1 – 0

ATC ’65 – BWO afgelast

Barbaros – SDC ’12 2 – 4

Stand 2J

1. NEO 16 – 35

2. Bon Boys 16 – 35

3. Achilles ’12 16 – 30

4. GVV Eilermark 16 – 28

5. Grol 16 – 28

6. Schalkhaar 16 – 26

7. BWO 15 – 21

8. FC Suryoye 16 – 21

9. SDC ’12 16 – 21

10. Wijhe ’92 16 – 19

11. Lemelerveld 15 – 17

12. ATC ’65 15 – 16

13. Barbaros 15 – 11

14. Vogido 16 – 7

