Appie Bemer 75 jaar lid van Muziekvereniging Excelsior

WINTERSWIJK – Dit jaar is Appie Bemer maar liefst 75 jaar lid van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk. Om deze feestelijke reden werd de heer Bemer op zondag 3 april muzikaal verrast met een serenade door het complete korps van de vereniging.

Bemer is lid geworden in 1947, vlak na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Na deze roerige tijd brak er een nieuwe periode aan waarin de vereniging zich sterk heeft ontwikkeld. Appie Bemer heeft in deze tijd veel voor Excelsior betekend. Mede door zijn medewerking zijn er prachtige concerten uitgevoerd en is Excelsior gepromoveerd naar de hoogste muzikale afdeling. De 89-jarige Appie speelt niet meer mee in het orkest, maar desondanks blijft hij trouw lid van Excelsior en geniet hij van zijn kinderen en kleinkinderen die ook actief zijn binnen de vereniging.

Voorzitter Danny Oonk sprak tijdens de serenade zijn dank uit voor de jarenlange inzet van Appie Bemer. Mede vanwege zijn inzet heeft Excelsior zich ontwikkeld tot een grote en bloeiende vereniging, welke op dit moment ruim 175 leden telt. Vanwege de bijzondere mijlpaal werd hem een grote bos bloemen overhandigd en uiteraard een uitgebreide serenade, waar hij zichtbaar van genoot.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....