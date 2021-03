Ook dit jaar geen paasvuren

Deel dit bericht

Regionaal is met alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afgesproken om dit jaar geen paasvuren te laten bouwen en plaatsvinden. Een paasvuur betekent meestal dat mensen bij elkaar samenkomen. De verwachting is dat dit ook begin april nog niet kan binnen de dan geldende coronamaatregelen. Daarom hebben de 22 gemeenten afgesproken om de paasvuren niet door te laten gaan. Dat geldt dus ook voor Oost Gelre, dat onderdeel is van deze veiligheidsregio.

Omdat paasvuren de nodige voorbereidingen met zich meebrengen, is de oproep aan bouwers van paasvuren om niet te beginnen met de opbouw van de zogeheten paasbaokes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen.