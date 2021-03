Woningen Gelderland boeken grote energielabel-verbetering

Deel dit bericht

GELDERLAND – Bij 44,3 procent van de woningen in Gelderland is het definitieve energielabel gunstiger dan het in 2015 vastgestelde voorlopige energielabel. Bij bijna 1 op de 4 woningen is zelfs minstens twee labelniveaus vooruitgang geboekt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Vattenfall, op basis van RVO en EP-online data.

Meest voorkomende verbetering van label C naar B

Vattenfall maakte voor ruim 483.000 Gelderse huizen een vergelijking van het voorlopige en later definitieve energielabel. De meeste Gelderse woningen verbeterden van label C naar B (36.066 keer), maar ook een ophoging van B naar A (23.303 keer) en van C naar A (19.764 keer) werd werd vaak geregistreerd. Gemiddeld zijn Gelderse woningen 0,73 labelniveau energiezuiniger dan eerder berekend.

Barneveld en Duiven meest energiezuinig

In de gemeenten Duiven en Barneveld zijn momenteel de meest energiezuinige woningen te vinden van Gelderland. Ook in Wijchen, Lingewaard en Nijkerk zijn huizen relatief duurzaam. In deze gemeenten hebben woningen gemiddeld definitief energielabel B.

Op provinciaal niveau blijken huizen in Renkum, Rheden en Winterswijk juist het minst energiezuinig. Meer informatie over energielabels per gemeente is te lezen op https://www.vattenfall.nl/ kennis/energielabel-woning/ onderzoek

Verbetering energielabel noodzakelijk

Om de doelen van het Klimaatakkoord van 2019 te halen, moeten in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Daarbij hoort dan ook een verbetering van het energielabel.

Cindy Kroon, directeur Klanten bij Vattenfall Nederland: “Vattenfall investeert fors in nieuwe groene energieproductie voor onze klanten, maar ook door klanten thuis en op het werk te helpen met energiebesparing en verduurzaming. Allemaal stappen die nodig zijn om het energielabel van woningen en panden te kunnen verbeteren. Gelukkig laat ons onderzoek zien dat we in Nederland op de goede weg zijn, maar er is nog een weg te gaan. Wij onderzoeken daarom nu de mogelijkheid om later dit jaar energieadvies aan huis te kunnen aanbieden, waarbij de benodigde maatregelen in kaart worden gebracht en desgewenst een energielabel kan worden afgegeven.”