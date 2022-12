Oost Gelre en De Graafschap Verbindt werken komende 3 jaar samen 

OOST GELRE – We kennen De Graafschap als onze regionale prof-voetbalclub. Maar naast het spelen in de nationale competitie zet de club zich al jaren in voor maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij om inwoners van de Achterhoek aan te zetten om samen meer te bewegen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het helpt ook tegen eenzaamheid. En zo zijn er wel meer positieve effecten van sporten te benoemen. Namens de gemeente Oost Gelre tekende wethouder Bart Porskamp afgelopen vrijdag de overeenkomst met de stichting De Graafschap Verbindt om de komende drie jaar die projecten samen op te pakken.

De missie van de stichting is ‘geen Achterhoeker aan de zijlijn’. Stichting De Graafschap Verbindt wil het welzijn en de leefsituatie van inwoners van de Achterhoek bevorderen. Samen met partners zet de stichting maatschappelijke projecten op. Wethouder Bart Porskamp: “Voor de gemeente Oost Gelre is dit een mooie gelegenheid om activiteiten rondom thema’s als gezonder leefstijl en het tegengaan van eenzaamheid concreet te maken.”

Mooie voorbeelden

In 2022 hebben we als gemeente al kennis kunnen maken me projecten van De Graafschap Verbindt. Zo konden inwoners meedoen aan het Voetbalmix toernooi Samen D’ran, de Noabers competitie en oefenwedstrijden voor Walking Footbal, een soort wandelend voetballen. Sport brengt mensen samen, ook op andere manieren. Zo kon je samen voetbalherinneringen ophalen met Veur Altied en was er het Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) project in samenwerking met het Marianum scholengemeenschap.

Gezamenlijke uitvoeringsagenda voor drie kalenderjaren

Op basis van belangrijke en actuele thema’s stellen de twee partners een gezamenlijke uitvoeringsagenda samen. De succesvolle projecten uit 2022 keren terug en worden aangevuld met nieuwe activiteiten. De lokale uitvoeringspartners en het lokaal beweeg- en sportakkoord ‘Heel Oost Gelre Beweegt’ worden betrokken bij de uitvoering.

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.degraafschap.nl/maatschappelijk/stichting-de-graafschap-verbindt

