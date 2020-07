Ouders en leerlingen groep 8 worden bedankt op ludieke wijze!

GROENLO – Helaas kon de Willibrordusschool vanwege de maatregelen rondom Covid-19 het afscheid van groep 8, met een schoolkamp en een afscheidsavond in de hal van de school, niet door laten gaan zoals de bedoeling was. Maar het team wilde wel heel graag persoonlijk, en ‘Corona-proof’, afscheid kunnen nemen van leerlingen en de ouders bedanken voor al de jaren betrokkenheid en vertrouwen in de school.

Daarom zijn ze woensdagmiddag 15 juli, nadat groep 8 was uitgezwaaid en de traditionele ‘afscheidspolonaise’ door de school had gelopen, op de elektrische steps van ‘Tour de Achterhoek’ langs huizen van kinderen gegaan. Het team was gekleed in afstudeertoga’s en ging met gezellige muziek in een vlot tempo dwars door Groenlo en Voor-Beltrum. Het was voor de leerlingen en ouders een bijzondere verrassing om ineens alle juffen en meesters in hun bijzondere kostuum voor de deur te zien staan.

Iedere leerlingen kreeg een EHBA-doosje: Eerste Hulp Bij Afscheid, met daarin wat ‘troost’ en een ‘gouden sleutel tot succes’! Dankzij de prettige samenwerking met Tour de Achterhoek, is het gelukt om er een mooie afscheidsmiddag van te maken voor de leerlingen van groep 8 en het team van de Willibrordusschool.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print