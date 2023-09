Oost Gelre zet stappen in zoektocht naar opvanglocatie voor asielzoekers en vluchtelingen

OOST GELRE – Vluchtelingenorganisaties voorspellen een stijging in het aantal asielzoekers en ontheemden dat naar Nederland komt. Voor Oost Gelre houdt dit in dat er voor honderden extra mensen een opvanglocatie gezocht moet worden. Wethouder Bart Porskamp geeft aan dat de gemeente de komende tien jaar rekening houdt met de noodzaak om jaarlijks 300 bedden beschikbaar te hebben.

Bovenop deze nieuwkomers krijgt Oost Gelre jaarlijks een vastgesteld aantal statushouders toegewezen. De samenwerking met woningcorporaties speelt hierin een cruciale rol, aangezien corporaties verplicht zijn om 12% van de beschikbare woningen aan deze statushouders te verstrekken. “Het aantal toegewezen statushouders zal naar verwachting stijgen, wat de taak er niet eenvoudiger op maakt,” aldus Porskamp.

In juli heeft de gemeente een oproep gedaan naar inwoners en ondernemers voor suggesties betreffende potentiële opvanglocaties voor minimaal 150 asielzoekers. Leegstaande gebouwen of percelen grond van minstens 1,5 hectare met nutsvoorzieningen zijn met name interessant voor de gemeente. Crisisnoodopvang locaties zoals scholen en sporthallen worden niet overwogen.

De gemeente streeft ernaar om de opvang van vluchtelingen in de toekomst beter te plannen. Op dit moment worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in De Rank in Groenlo en asielzoekende jongeren in ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde. Bovendien zijn er in het AZC Winterswijk opvangplaatsen beschikbaar voor statushouders die al gelinkt zijn aan Oost Gelre en wachten op huisvesting.

Inwoners en ondernemers die mogelijkheden zien voor een opvanglocatie, worden opgeroepen om voor 30 september hun suggesties door te geven via dit specifiek formulier.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail