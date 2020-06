Oost Gelre zoekt idee voor voormalige café Arink

De gemeente Oost Gelre is op zoek naar een goede invulling voor het gebouwtje (voormalig café Arink) op het voormalige Vion terrein in Lievelde. De gemeente heeft enkele jaren geleden het terrein van voormalige slachterij Vion aangekocht. Alle aanwezige fabrieksgebouwen zijn gesloopt, met uitzondering van het portiersgebouw. Dit gebouw is vanwege zijn bijzondere waarden bewaard gebleven.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar mogelijke invullingen voor het pand. Ook zijn er gesprekken geweest met potentiële initiatiefnemers. Om verschillende redenen hebben deze nog niet geleid tot een gewenst resultaat.

Om een goede afweging te kunnen maken tussen de bestaande en wellicht nieuwe initiatieven wordt er een tender opengesteld. Iedereen met een goed idee dat aansluit bij de, in de tender omschreven voorwaarden, kan zijn of haar plan indienen. De inschrijving en de stukken van de tender zijn vanaf woensdag 1 juli te vinden op www.oostgelre.nl.