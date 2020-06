Monitor brengt drukte in Gelderland in kaart

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen lanceert vandaag, in opdracht van de provincie Gelderland, een monitor waarmee bezoekersdrukte in Gelderland wordt gemeten. De druktemeter geeft inzicht in waar het deze zomer druk of rustig is. Het biedt toeristen een hulpmiddel te bepalen waar zij willen recreëren.

Met de informatie verkregen vanuit de ‘monitor bezoekersdrukte’ kunnen bewoners en bezoekers zien welke populaire plekken druk zijn. Een praktisch hulpmiddel, gezien het op bepaalde toeristische plekken in de provincie deze zomer druk gaat worden. Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Wat mij aanspreekt aan de tool is dat deze het Gelders toerisme op verschillende manieren kan helpen. Bezoekers en inwoners kunnen locaties kiezen die qua drukte bij hun recreatieplannen passen. En toeristische ondernemers worden geholpen met een betere spreiding van bezoekers.”

Ondersteuning EZK

Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer: “Als Nederlanders de gezondheidsadviezen blijven opvolgen – zoals gepaste afstand houden en thuis blijven wanneer je klachten hebt – kunnen we steeds meer mogelijk maken. Het kabinet werkt daarom intensief samen met de toerisme- en recreatiesector aan een veilige vrijetijdsbesteding voor iedereen. Waar vakantiegangers van kunnen genieten, omwonenden minder overlast ervaren en ondernemers zaken kunnen doen. Dit Gelderse initiatief belooft een mooi voorbeeld te worden van hoe we praktisch deze zomer onze samenleving en economie weer kunnen openen.

Ook de drie Gelderse Veiligheidsregio’s zijn enthousiast. Voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland, Ton Heerts: “De grote uitdaging deze zomer wordt: ontspannen vakantie vieren en tegelijkertijd bewust blijven van wat we doen. Deze druktemeter kan ons daar enorm bij helpen.”

Hoe werkt de monitor?

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft een samenwerking opgezet met ‘lokale experts’ zoals ondernemers, attracties, terreinbeheerders (natuur) en binnensteden. “Zij geven drie keer per dag aan of het in hun omgeving druk, matig druk of rustig is”, legt directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Herre Dijkema, uit. “Deze gegevens worden zichtbaar gemaakt op een kaartje, waarbij in één oogopslag te zien is waar het in Gelderland druk of rustig is. Ook worden alternatieven geboden voor de drukke plekken, kortom: het biedt recreanten een keuze. Dit levert dus een soort ‘hittekaartje’ op van drukke en rustige plekken in Gelderland.” Bezoekers en inwoners kunnen de monitor raadplegen die wordt aangeboden via de toeristische websites Visitarnhem.com, Visitnijmegen.com en Visitveluwe.nl. Via mediakanalen zoals ANWB reiswijzer, Omroep Gelderland en De Stentor. En via websites van gemeenten, toeristische ondernemers en lokale marketingpartijen.

Oproep

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen de monitor gaan delen, zodat de monitor voor een zo’n groot mogelijk aantal bezoekers en inwoners zichtbaar wordt. Daarom wordt een oproep gedaan aan ondernemers en de media om de tool te plaatsen op websites of ontvangstlocaties van attracties of verblijfsaccommodaties, zoals hotels, vakantieparken of campings.

Wie de widget wil plaatsen op eigen kanalen kan een mail sturen naar bezoekersdrukte@toerismevan.nl . Instructies worden dan direct toegestuurd.