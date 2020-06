Nieuwe website boordevol informatie voor mensen met dementie

ZUTPHEN – Dementie heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerdere jaren en roept veel vragen op. Het Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. ondersteunt ruim 10 jaar mensen met dementie en hun naasten bij dementie. Nu is er een nieuwe website die mensen met dementie en hun naasten de weg wijst: www.dementienetwerk.nl En er is een nieuw algemeen telefoonnummer voor rechtstreeks contact met het Dementienetwerk: 0314-357116.

Wat staat er op de nieuwe website?

Met de komst van de nieuwe website kunnen mensen met dementie en hun naasten informatie vinden over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning en hoe men hier gebruik van kan maken. Er wordt uitleg gegeven over wat dementie is en welke signalen en symptomen er zijn waaraan men dementie kan herkennen. Er worden tips gegeven voor het bezoek aan de huisarts maar de website geeft ook veel informatie over de manier waarop de diagnose dementie kan worden gesteld.

Bij een bezoek aan de website wordt al snel duidelijk dat er verschillende mensen zijn waarop men een beroep kan doen, als er sprake is van dementie. Er zijn activiteiten en ontmoeting mogelijk bij welzijnsorganisaties en inloopvoorzieningen. En er is hulpverlening en ondersteuning beschikbaar. Naast de huisarts en praktijkondersteuner kan men bijvoorbeeld een beroep doen op een casemanager dementie. De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun naasten thuis. Als iemand dementie heeft, kan er veel op mensen afkomen. Het is dan prettig dat er iemand met hen meekijkt, een luisterend oor heeft en deskundig advies geeft. Zij komen bij mensen aan huis en zijn tussendoor telefonisch bereikbaar voor vragen, hulp en advies. Tijdens kantooruren kunt u de casemanagers dementie bereiken via telefoonnummer 0314-357116.

Neem zelf een kijkje

Dit en meer, is te zien op de nieuwe website van het Dementienetwerk www.dementienetwerk.nl

Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. is er voor de inwoners van gemeente Zutphen, Lochem en de kernen Baak, Bronckhorst, Olburgen, Rha, Steenderen, Toldijk, Vierakker, Vorden en Wichmond van gemeente Bronckhorst.