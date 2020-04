Open oproep aan verenigingen voor het Wilgenpark Groenlo

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – De fusie van S.V. Grolse Boys en S.V. Grol is in december 2019 definitief geworden. In het nieuwe sportseizoen van 2020-2021 speelt de gefuseerde club voortaan op sportpark Den Elshof. Voor sportpark het Wilgenpark aan de Beltrumseweg in Groenlo zoeken we een andere invulling. Daarvoor doen wij een oproep aan verenigingen in Oost Gelre.

Huidige faciliteiten sportpark het Wilgenpark

Door de fusie van de 2 Groenlose voetbalclubs komen de gebouwen en het voetbalveld op het Wilgenpark vrij. De gemeente is straks eigenaar van het voetbalveld met bijbehorende gebouwen. De huidige gebouwen bestaan uit een kantine, kleedkamers en bestuurskamer. Er zijn plattegronden beschikbaar. Het is de bedoeling dat de geïnteresseerde vereniging(en) de gebouwen en de velden in de toekomst beheert en onderhoudt. De bestemming van de locatie is sport. Maar wij staan ook open voor andere initiatieven.

Heeft uw vereniging interesse of wilt u meer informatie?

Wij zijn benieuwd of andere verenigingen interesse hebben om zich (deels) op deze locatie te vestigen. Zo ja, laat dat vóór 22 april weten. Dat kan door een mail te sturen naar Michiel Krabbenborg: m.krabbenborg@oostgelre.nl.

Gerelateerd berichten