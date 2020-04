Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Bij BP tankstation aan de Eibergseweg in Groenlo is zondagnacht 19 april rond 02.00 uur ingebroken. De inbreker(s) zijn met een onbekende buit er van door gegaan.

Heeft u wat opvallends gezien of was u op dat tijdstip in de omgeving? Misschien heeft uw bedrijf camerabeelden op dit bedrijventerrein?. Dan kunt U kunt contact opnemen met telefoonnummer: 0900-8844 of evt. anoniem via 0800-7000.