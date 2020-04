Films van Gruitpoort thuis te bekijken in de ‘online filmzaal’

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – Filmhuisfilms kun je vanaf nu ook thuis kijken. Gruitpoort biedt een selectie van de nieuwste films on demand aan. Ze zijn tegen betaling te zien via Picl, een initiatief van 34 Nederlandse filmtheaters. Er staan typische filmtheaterfilms op die niet bij reguliere aanbieders te vinden zijn. Met een paar muisklikken heb je de film op je computer, tablet of TV. De prijs is vergelijkbaar met een bioscoopkaartje: 8,50 euro. Je ziet zo niet alleen de allernieuwste filmhuisfilms, je steunt ook de Gruitpoort, want een gedeelte van het filmkaartje gaat naar ons. Onder andere 4 voudig Oscarwinnaar Parasite (foto) is te zien in het nieuwe online aanbod van de Gruitpoort.

Programmeur John von der linden: “Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen vanuit het RIVM zijn wij genoodzaakt alle filmvoorstellingen in onze zalen tot en met 1 juni af te gelasten. Via Picl bieden we onze bezoekers toch de mogelijkheid om onze films te zien: Gruitpoort maar dan thuis.

Ook als we weer open zijn, blijft deze online zaal een belangrijke aanvulling. Het overkomt onze vaste gasten wel eens dat ze een film graag willen zien maar dat die uit roulatie is voordat ze in de gelegenheid zijn naar de stad te gaan. Op deze manier bieden wij hen de mogelijkheid om deze filmpareltjes ook thuis te kijken.”



Over PICL

Soms lukt het je simpelweg niet om naar het theater te gaan voordat een film van het witte doek verdwijnt. Gelukkig hebben we daar nu een oplossing voor bedacht. Jouw favoriete filmtheaters bieden vanaf nu óók films aan op Picl – van coming of age en komedies tot roadmovies en drama’s. Je bekijkt zelfs exclusief de allernieuwste films die op dit moment vertoond worden op het grote scherm. Nooit meer wachten, nooit meer missen. Zo bereiken films een groter deel van hun potentiële publiek en kunnen filmhuizen een extra service bieden aan hun bezoekers. Zij hoeven zo nooit meer een film te missen. Ook helpt Picl met het bereiken van een jonger publiek. Al was het maar omdat we een legaal online alternatief bieden voor het illegaal downloaden van film.

Picl is te vinden via de website van Gruitpoort en via picl.nl. https://picl.nl/theaters/Gruitpoort

