Raad Oost Gelre vergadert digitaal

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

OOST GELRE – Door de corona-crisis werd door de raad van de gemeente Oost Gelre dinsdagavond digitaal vergadert. Hiermee is de eerste digitale raadsvergadering een feit.

Alle raadsleden waren ingelogd in het windows-programma Teams. In het begin was het voor iedereen even wennen, maar na verloop van tijd verliep het allemaal vlotjes. Doordat de raadsleden thuis zaten kreeg de kijker een klein inkijkje bij het raadslid. Alleen de burgemeester, de griffie en de technische ondersteuning zaten in de raadszaal van het Stadhuis in Groenlo. Tijdens de opening gaf de burgemeester aan dat zij het publiek en persoonlijke contacten wel miste. De kijker zag continu vier mensen in beeld en wanneer een raadslid het woord kreeg kwam hij of zij in beeld.

De videoconferentie werd live uitgezonden op het gebruikelijke kanaal (via de website) van de gemeente Oost Gelre.

Gerelateerd berichten