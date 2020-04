Lokaal en energieneutraal snacken tijdens coronacrisis

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

ULFT/ZIEUWENT – De coronacrisis maakt ondernemers inventief. De Achterhoekse cateraar De Timp biedt binnenkort de mogelijkheid om lokaal en energieneutraal te snacken in Ulft. De tijdelijke TimpDrive op het terrein van Huntenpop aan de Ulftseweg 128 gaat vrijdag om 15 uur open. “In de wei door de drive”, zegt mede-eigenaar Theo Winters van De Timp. Het bedrijf voorziet met een soortgelijke dienstverlening in Lichtenvoorde en Zieuwent in een duidelijke behoefte.

De belangstelling voor de eerder geopende drive-thru’s in Lichtenvoorde en Zieuwent is groot. Zo kwam men op het idee om ook elders in de Achterhoek het concept uit te rollen. “Aangezien we voornamelijk actief zijn op festivals worden we flink getroffen door de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus”, vertellen de eigenaars Theo Winters, Luuk Domhof en Thijs Engelen. “De omzet is enorm gekelderd. Met De TimpDrive kunnen we toch inkomsten genereren en het personeel aan het werk houden.” De Timp fungeert al jaren als vaste cateraar van Huntenpop, op die manier ontstond het plan om daar ook een drive-thru op te starten. Automobilisten kunnen er vanaf vrijdag terecht voor friet, snacks, broodjes, rauwkost, milkshakes en ijsjes. Dat gebeurt in een weiland met koeien in de onmiddellijke omgeving. De Timp is normaal gesproken erg actief in de gemeente Oude IJsselstreek en mede-eigenaar Theo Winters woont in Etten. De gemeente stond gelijk positief tegenover het plan en verleende snel medewerking aan de tijdelijke voorziening. Bijzonder aan De TimpDrive in Ulft is het duurzame karakter, er kan volledig off-grid worden gewerkt. Dat gebeurt via een mobiele unit met zonnepanelen waarmee meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt. De overtollige elektriciteit wordt in een accu opgeslagen, en ingezet op minder zonnige dagen.

Achterhoek profiteert

De TimpDrive in Ulft is zeker tot 1 juni (en wellicht langer) geopend op donderdag tot en met zondag van 15 tot 20 uur. Klanten kunnen op dezelfde tijdstippen terecht bij de tijdelijke drive in Lichtenvoorde. De locatie in Zieuwent is alleen op zondagen geopend van 15 tot 20 uur. Domhof: “We bieden op alle locaties een compleet assortiment. Daarvoor maken we gebruik van de producten van regionale leveranciers, zoals we normaal ook altijd doen. Ook die bedrijven profiteren dus van dit initiatief. Een groot verschil met de landelijke ketens.” De producten worden bereid in gescheiden snackunits waaronder de duurzame en energieneutrale GROENwagen. Vanwege hygiënevoorschriften dient er contactloos te worden betaald.

