Besparen op je abonnement voor internet, tv en bellen? Zo doe je het!

Wij Nederlanders proberen altijd zoveel mogelijk te besparen. Voor alles willen we zo weinig mogelijk geld betalen, wat natuurlijk ook geldt voor het abonnement voor internet, tv en bellen. Zo nu en dan blijkt dit toch nog best wel lastig te zijn. Gelukkig kunnen de onderstaande tips helpen bij het besparen op je alles in 1 pakket. Overigens kunnen de handige adviezen die je hieronder vindt ook helpen als je een abonnement wilt afsluiten met alleen maar internet. Dan wil je natuurlijk alsnog goedkoop internet hebben.

Sluit het af bij één provider

De allereerste tip die zonder twijfel van belang is, is het afsluiten van de diensten bij één provider. Het is namelijk ook mogelijk om de diverse diensten bij verschillende aanbieders af te sluiten. Dit is dus niet aan te raden. Hiervoor zijn meerdere redenen te bedenken. Allereerst kan het ervoor zorgen dat het onduidelijk wordt aangezien je papieren en facturen van meerdere providers zult krijgen. Daarnaast is een pakket bij één provider ook simpelweg voordeliger dan het afsluiten van abonnementen bij verschillende aanbieders. Dit komt onder meer doordat je maar één keer hoeft te betalen voor de bijkomende kosten. Hierbij kun je denken aan de verzend-, aansluit- en/of administratiekosten.

Internetverbindingen in Nederland

Daarnaast is het van belang om bij het bellen, internet en tv vergelijken goed te letten op het type aansluiting dat je krijgt bij het abonnement. Er zijn namelijk meerdere verbindingen waarmee je in ons land kunt bellen, internetten en tv kijken. Een voorbeeld hiervan is ADSL, wat over het algemeen de goedkoopste optie is. Een nadeel hiervan is dat het niet overal even snel is. Een andere mogelijkheid is VDSL, wat de opvolger is van ADSL. Het is meestal ietwat sneller, waardoor het natuurlijk ook wat duurder is dan ADSL. Daarnaast kun je ook kiezen voor kabel, wat over het algemeen altijd snel is. Helaas kun je bij kabel geen keuze maken tussen de providers.

Glasvezel

Hierboven zijn dus al drie mogelijke internetaansluitingen uitgelegd, maar de beste mogelijkheid ontbreekt nog. Dit is namelijk glasvezel. Als je internet krijgt door glasvezel dan zul je over het algemeen de beste verbinding hebben. Het is namelijk de snelste mogelijkheid, terwijl het ook nog eens ontzettend stabiel is. Een ander voordeel van glasvezel is dat de snelheid van het uploaden even snel is als de snelheid van het downloaden. Bij de andere aansluitingen is dit niet het geval. Helaas kan nog niet ieder huishouden in Nederland gebruik maken van glasvezel. Dit komt meestal doordat ze nog niet aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk.

Internetsnelheid

Een andere manier waarmee je kunt besparen op je abonnement voor internet, tv en bellen is door te kiezen voor de snelheid van het internet dat geschikt is voor jou. Dit klinkt mogelijk vreemd en onduidelijk, maar dat zal na deze uitleg weggenomen zijn. Veel huishoudens hebben namelijk een pakket afgesloten met een hoge internetsnelheid, terwijl dit vaak helemaal niet nodig blijkt te zijn. Een normaal gezin heeft in ons land namelijk vaak al genoeg aan een pakket met een snelheid van 50 Mb/s, terwijl men juist vaak hogere snelheden afsluit. Daar betaal je logischerwijs meer voor.

Zenderpakket

Als je televisie opneemt in je abonnement dan zul je ook een keuze moeten maken uit de zenderpakketten. Providers bieden hierbij namelijk meerdere mogelijkheden aan. Als sportliefhebber zul je bijvoorbeeld waarschijnlijk Fox Sports en Ziggo Sport erbij opnemen, maar voor mensen die geen sport kijken is dit logischerwijs onnodig. Sluit dit dan ook vooral niet af, want het is regelrecht overbodig en kost je meer geld.

