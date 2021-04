Raad stemt in met breed steunpakket voor ondernemers en inwoners

Deel dit bericht













OOST GELRE – De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote maatschappelijke gevolgen. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een breed lokaal steunpakket voor ondernemers en inwoners.

Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Het gehele pakket aan steunmaatregelen is te vinden op http://www.oostgelre.nl/coronavirus-tweede-steunpakket

