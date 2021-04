Twee schuren verloren bij grote brand

Deel dit bericht













MEDDO – De brandweer van Groenlo rukte in de nacht van donderdag op vrijdag, even na 0:30 uur uit voor een grote brand in het buitengebied aan de Meddoseweg. Ter plaatste werd de brand opgeschaald naar grote brand. Er is brand in twee schuren waarin aardappels opgeslagen liggen. Vier blusvoertuigen en wagens voor de waterwinning en twee hoogwerkers waren aanwezig.

De brandweer gaf rond half 4 het sein brandmeester. Wel is de brandweer nog druk met bezig met nablussen. Twee hallen zijn verloren gegaan. De naastliggende grote hal en het woonhuis zijn behouden. De oorzaak van de brand is onbekend.

