Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

OOST GELRE – Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Dit jaar doen we het anders dan anders, door het coronavirus, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Normaal gesproken zijn wij als college van B&W aanwezig bij de verschillende herdenkingen in onze gemeente. Helaas kan dat dit jaar niet. We herdenken nu in kleine kring. Met elkaar thuis, via de tv en sociale media. Maar dat maakt het niet minder waardevol. Het gaat om de intentie.”

4 mei herdenking Oost Gelre

We volgen bij de 4 mei herdenking de lijn van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op maandag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de militairen die gesneuveld zijn. Maar ook de burgers de het leven lieten omdat zij in verzet kwamen. Ook in onze gemeente. We herdenken de slachtoffers die vielen door doelbewuste en systematische vervolging en moord. En we herdenken de Nederlanders die namens ons land uitgezonden zijn naar conflictgebieden en daar in de uitoefening van hun werk zijn omgekomen.

Videoboodschap burgemeester Annette Bronsvoort 4 mei om 19.00 uur

Dit jaar herdenken we in Oost Gelre op een andere manier. We hebben gekozen voor een online videoboodschap. Burgemeester Annette Bronsvoort spreekt een videoboodschap in voor heel gemeente Oost Gelre. Daarbij komen ook de wethouders aan het woord. Ook ziet u beelden van de verschillende herdenkingsmonumenten binnen onze gemeente. De videoboodschap kunt u op maandag 4 mei vanaf 19.00 uur bekijken via de gemeentelijke website, onze facebookpagina en andere social media kanalen. Ook de andere herdenkingscomités en dorpsbelangenorganisaties krijgen de video tot hun beschikking.

Bloemen-/kranslegging zonder publiek

De lokale herdenkingscomités en/of de dorpsbelangenorganisaties leggen op een zeker moment op de dag bloemen bij de herdenkingsmonumenten. Dit gebeurt zonder publiek. Daarnaast kan iedereen zelf een geschikt moment kiezen om de monumenten te bezoeken en bloemen te leggen. Zorg er daarbij voor dat u met niet meer dan 2 personen bent.

Vlaggen op 4 mei: de hele dag

U kunt op 4 mei de gehele dag de vlag half stok hangen. Normaal gesproken is het vlaggen op 4 mei pas vanaf 18.00 uur. Dit jaar mag dat eenmalig de hele dag

Film Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde

De Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde heeft een speciale film gemaakt met indrukwekkende oorlogsverhalen en beelden uit Oost Gelre. Deze film kunt u vanaf 4 mei ’s avonds online bekijken. Elders in deze krant vindt u daar meer informatie over.

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

‘s Avonds kunt u op TV of online de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam volgen. Met o.a. een kranslegging door koning Willem-Alexander en Koning Maxima. Naast een oproep tot het meezingen van het Wilhelmus omarmt het Nationaal Comité het idee van de Oranjevereniging uit Etten-Leur om in heel Nederland vanaf het balkon of in de deuropening mee te blazen met de taptoe, het signaal voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur.

Bevrijdingsdag 5 mei

Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. En vieren we de vrijheid. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Activiteiten doorgeschoven naar volgend jaar

Ook het vieren van Bevrijdingsdag gebeurt heel anders dan dat we van plan waren. In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk moment waar in Nederland en de rest van Europa uitvoerig bij stil zou worden gestaan. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ook in Oost Gelre zouden we extra aandacht besteden aan 75 jaar vrijheid. Een groot aantal bijzondere activiteiten om te herdenken, te vieren en vrijheid te koesteren, stonden in de steigers. Daar waren vele vrijwilligers al tijden vol enthousiasme mee bezig. Een groots bevrijdingstheater, exposities, concerten, samen eten, fiets- en wandeltochten, een boek, en natuurlijk het Bevrijdingsvuur dat door estafettelopers vanuit Wageningen naar Oost Gelre zou worden gebracht. Helaas kunnen de meeste van deze activiteiten niet doorgaan. Maar in goed overleg is ervoor gekozen om de initiatieven door te schuiven naar volgend jaar. Een moeilijk maar onvermijdelijk besluit. Gezondheid gaat boven alles. Laten we in kleine kring, thuis, onze vrijheid nog eens extra koesteren.”

Vlaggen op 5 mei

Wat wel kan is vlaggen op 5 mei! Sta ook stil bij 75 jaar vrijheid. En hang de vlag op als eerbetoon aan onze bevrijders en om stil te staan bij vrijheid.

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?

Op 5 mei zijn er diverse uitzendingen op televisie en online te volgen. Bijvoorbeeld het 5 mei-concert in Amsterdam. En op www.vrijheid.nl kunt u verhalen en informatie vinden die inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van 75 jaar vrijheid. U kunt ook uw eigen vrijheidsvuurkaarsje ontsteken.

