Thuis zingen geeft verbondenheid

WINTERSWIJK – Projectkoor OAZE is bezig met een opname van het Largo uit de symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. De zangers en zangeressen hebben hun partijen thuis ingezongen. De ingezongen partijen worden nu gemonteerd. Op vier mei is het resultaat beschikbaar en af te luisteren via de speciaal aangemaakte facebookpagina ‘OAZE zingt op afstand’.

Bijzonder arrangement

Het gaat om een bijzondere uitgave van het Largo. Het stuk is in de oorlog bewerkt door vrouwen in een gevangenkamp. Zonder muziekinstrumenten vormden ze een stemmenorkest.

Marion van Foeken vertelt: “Toen ik het Largo aan het instuderen was heb ik er menigmaal bij stilgestaan dat dit gezongen stuk ontstaan is door vrouwen in gevangenschap die in extreem moeilijke omstandigheden een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid probeerden te creëren. Nu we in Nederland al 75 jaar in vrijheid mogen leven wil ik een ode brengen aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Middels deze muzikale inbreng wil ik alle vredewerkers dankbaar gedenken.”

Christine van Ens heeft ook een bijdrage geleverd: “Ik vind het lastig bij het inzingen van een opname dat er geen samenklank is die je draagt bij het maken van je eigen toon. Dat geeft mij energie om een mooie klank te maken en dat mis ik. Maar het toewerken naar iets waar 75-80 jaar geleden vrouwen kracht uit hebben gehaald, en wat hen heeft gedragen, maakt me stil en dankbaar! Samen zingen is prachtig!”

Levensbehoefte

Voor Greetje Onnink is zingen een uitgegroeide hobby en bijna een levensbehoefte. Daarom heeft ze het met veel plezier ingestudeerd en maar liefst drie opnames ingestuurd.

Gedicht

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de dodenherdenking op 4 mei. Projectkoor Oaze heeft Lieke Ruesink gevraagd om een gedicht te maken dat gaat over de dodenherdenking. Dit gedicht komt ook op 4 mei beschikbaar.

