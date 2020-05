Weekmarkt alleen als iedereen zich aan de regels houdt

OOST GELRE – Veel kramen op de weekmarkt in Groenlo (vrijdag) en Lichtenvoorde (zaterdagmorgen) dragen bij aan de eerste levensbehoeften van onze inwoners. Daarom wordt er alles aan gedaan om de markt door te laten gaan. De kramen staan verder uit elkaar, er is toezicht en er hangen borden om bezoekers bewust te maken van de maatregelen. Toch merkt de gemeente Oost Gelre dat het drukker wordt, vooral in Lichtenvoorde. En daarmee komt de 1,5 meter maatregel in het geding.

Aanvullende maatregelen

In samenwerking met de marktmeester zijn er aanvullende maatregelen opgesteld. Maar dat helpt alleen als iedereen zich er ook aan houdt. Daarom wordt de oproep nog eens herhaald:

– Bezoek de markt alleen, maak er geen familie-uitje van.

– Houd 1,5 meter afstand.

– Schud geen handen.

– Betaal met uw bankpas.

– Vermijd de drukste momenten (dit is in Lichtenvoorde van 10.30 uur tot 11.30 uur en in Groenlo tussen 12.00 uur en 13.00 uur)

– Plaats je fiets rondom de markt. Neem je fiets niet mee over de markt, ook niet aan de hand.

– Nuttig etenswaren thuis.

– Verkouden en/of koorts? Blijf thuis!

Verder is er contact met Stichting Ondernemersfonds Lichtenvoorde (voorheen Lichtenvoordse Ondernemers Vereniging). Hen is gevraagd de reclame-uitingen en verkoopwaar tijdens de weekmarkt niet buiten op straat te zetten. Dat geeft meer ruimte op straat om de 1,5 meter maatregel te hanteren.

