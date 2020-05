4 mei comité legt bloemen bij diverse monumenten

GROENLO – Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de militairen die gesneuveld zijn, burgers die het leven lieten omdat zij in verzet zaten, slachtoffers die vielen door doelbewuste en systematische vervolging en moord en we herdenken de Nederlanders die namens ons land uitgezonden zijn naar conflictgebieden en daar in de uitoefening van hun werk zijn omgekomen.

Elk jaar wordt door het 4 mei comité Groenlo stil gestaan bij deze herdenking. Ook dit jaar, weliswaar in afgeslankte vorm en zonder publiek, werden door het 4 mei comité bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op de RK begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg, bij het monument in het park Lichtenvoordseweg/Winterswijkseweg, bij het monument in de pastorietuin en bij het grafje van Sonny Heiny Cohen.

Sonny Heiny Cohen stierf zeven dagen voor de bevrijding op 24 maart 1945 ten gevolge van een geallieerd bombardement op de spoorlijn Groenlo-Winterswijk. Elk jaar op 4 mei werkt een van de basisscholen mee aan de dodenherdenking.

Sonny was een joods jongetje uit Dinxperlo dat ondergedoken zat bij de familie Ormel aan de Winterswijkseweg. Hij was als baby al bij de

familie Ormel ondergebracht. Zijn vader en moeder waren elders ondergedoken. Toen Sonny groter werd verfde moeder Ormel de donkere haartjes. Als blond jongetje viel Sonny niet op tussen andere kinderen.

Op 24 maart 1945 was Sonny Heiny Cohen, samen met vriendjes, buiten in een weiland bloempjes aan het plukken. De spoorlijn Groenlo-Winterswijk werd door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd en Sonny werd door een granaatscherf getroffen en is aan de gevolgen daarvan overleden. De andere spelende kinderen bleven allen ongedeerd.

In de nacht van 26 maart 1945 werd Sonny in het diepste geheim begraven. Theo Brus uit Zwolle, die over een Ausweiss beschikte, en de bij de ondergrondse aangesloten Jan Donselaar, brachten de kleine Sonny, in zakken gewikkeld, met een bakkersfiets in een grote broodkorf naar de Hervormde begraafplaats aan de Halve Maan in Groenlo. Hier werden zij in het donker opgewacht door de moedige Grollenaar Bernard Rondeel en samen hebben ze Sonny begraven.

De wens van Sonny’s moeder was dat Sonny nooit vergeten zou worden en dat is gelukt. De naam van Sonny staat in Dinxperlo op het oorlogsmonument. “Ook wij denken vandaag aan hem en noemen zijn naam, op dat hij niet wordt vergeten”, vertelde Diny Vennebekken van het 4 mei comité bij het graf van Sonny.

