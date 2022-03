HV Grol DS2 – E.H.C. ’95 DS2

GROENLO – Op vrijdagavond 25 maart stond de wedstrijd van handbalvereniging Grol DS2 tegen EHC DS2 op het programma. De uitwedstrijd in Enschede verliep stroef voor HV Grol, dus de dames wilden scherp uit de startblokken komen. Dat is zeker gelukt. De dames scoorden vier keer, voordat het eerste tegendoelpunt werd geïncasseerd. De rest van de eerste helft lukte het EHC niet meer om te scoren. De dames van HV Grol gingen de rust in met een stand van 12-1.

Het begin van de tweede helft kwam EHC beter uit de verf. Er werd vijf keer gescoord, doordat HV Grol een paar keer balverlies leed. Daarna werd het tempo door de thuisploeg opgevoerd en scoorde ze weer volop. Het publiek werd getrakteerd op prachtige aanvallen, waarin de dames lieten zien perfect op elkaar ingespeeld te zijn. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter stond een eindstand van 27-8 op het scorebord.

Zaterdag 2 april speelt dames 2 haar volgende wedstrijd tegen Langeveen in Geesteren.

