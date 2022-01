Voorstel verbeteren verkeersveiligheid Ruurloseweg

GROENLO – Aanwonenden van de Ruurloseweg in Groenlo maken zich al langere tijd zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Hierover hebben zij de gemeente een brief gestuurd, die ook behandeld is in de gemeenteraad. Wethouder Karel Bonsen: “Ik ben ter plekke wezen kijken en heb gesproken met de initiatiefnemers van de brief, en ik kan me de zorgen goed voorstellen. We hebben de verkeerssituatie besproken in een klankbordgroep met bewoners en andere betrokken partijen aan de Ruurloseweg. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft een advies uitgebracht. Resultaat is dat we op korte termijn een aantal verkeersmaatregelen willen doorvoeren. Ons college van B&W vraagt aan de gemeenteraad om hiervoor een krediet van € 338.766 beschikbaar te stellen.”

Korte(re)-termijnmaatregelen

Wethouder Bonsen onderkent dat we er dan nog niet zijn: “We hebben gekeken naar welke maatregelen we op de korte(re) termijn kunnen uitvoeren. Een gehele herinrichting van de Ruurloseweg vindt pas plaats als de staat van het wegdek of het riool daar aanleiding toe geeft. Dat is de komende 5-10 jaar nog niet het geval. Door nu budget aan te vragen bij de gemeenteraad kunnen we zo mogelijk toch op korte termijn al veel verbeteren aan de verkeersveiligheid.”

Verkeersmaatregelen

De plannen zijn in overleg met de klankbordgroep in concept gereed gekomen. Als de gemeenteraad instemt en krediet beschikbaar stelt, delen we deze plannen verder met de andere aanwonenden en betrokkenen en werken we deze verder uit. De plannen bestaan van oost naar west uit:

het uitbreiden van de 30km/uur zone tot voorbij de Vincentiusvereniging; het aanpassen van het profiel van deze 30km/uur zone, door bij de Lidl het trottoir te verbreden en de rijbaan te voorzien van een contrasterende middengeleider; het inpassen van een oversteekvoorziening (niet zijnde een zebrapad) voor de (school)kinderen, rekening houdend met een bushalte waardoor enkele parkeervakken verdwijnen; het aanbrengen van extra parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat ter compensatie, en gegeven de al hoge parkeerdruk aan de Ruurloseweg en de Wilhelminastraat; het toevoegen van middengeleiders en wegversmalling(en) en het aanbrengen van rode brede fiets-/fietssuggestiestroken op het weggedeelte tussen de 30km/uur zone tot aan kruispunt Zilversmid/Van Ostadestraat; het aanbrengen van oversteekmogelijkheden op de kruispunten en ter hoogte van de bushalte Groenlo West; het verplaatsen van de komgrensborden Ruurloseweg tot grotere afstand van het kruispunt Zilversmid/Ostadestraat; het terugbrengen van de maximum snelheid op het weggedeelte tussen de komborden en de rotonde met de N319 van 80 naar 60km/uur; het aanbrengen van inritblokken over de gehele lengte van de Ruurloseweg zodat trottoirs niet meer schuin aflopen.

30 km/uur binnen de bebouwde kom

Eerder heeft de gemeenteraad besloten alle wegen binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggend fietspad ligt, terug te brengen naar 30 km/uur, dus ook de Ruurloseweg. De voorgestelde maatregelen liggen daarom in lijn met de verwachte landelijke richtlijnen voor GOW30 (gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur).

Bushalte

Tegen de bushalte Groenlo West, de bushalte voor de Lidl, loopt nog een bezwarenprocedure. Het is daarom nog niet zeker dat deze bushalte gerealiseerd wordt binnen de plannen.



Planning

Het tijdig realiseren van de maatregelen is van veel factoren afhankelijk. Wethouder Bonsen: “Als de raad het krediet beschikbaar stelt, starten we zo snel mogelijk met de voorbereidingen, zoals de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. In een gunstig scenario kan het werk in het najaar van 2022 gereed komen.”

Behandeling in raadscommissie en raad

Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie van 8 februari 2022 en in de raadsvergadering van 22 februari 2022.

Conceptschets Ruurloseweg Groenlo – BLAD 01

Conceptschets Ruurloseweg Groenlo – BLAD 02

Conceptschets Ruurloseweg Groenlo – BLAD 03

