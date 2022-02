MOTOmed en Nintendo Switch voor verpleegafdelingen SKB Winterswijk

WINTERSWIJK – Dankzij een gulle donateur heeft de Stichting Vrienden van het SKB op vrijdag 4 februari 2022 een MOTOmed en Nintendo Switch kunnen overhandigen aan Verpleegafdelingen D1 en E1 van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Op deze verpleegafdelingen verblijven onder andere patiënten die herstellen van een oncologische darmoperatie. De donatie kan bijdragen aan de mobilisatie en spierkracht van deze patiënten.

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

Sinds 2021 worden patiënten met een darmtumor geopereerd volgens de vernieuwde ERAS-methode. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery, oftewel verbeterd herstel na een operatie. Het is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk bewezen methode om patiënten sneller te laten herstellen na een darmoperatie en de kans op complicaties te verkleinen. Een belangrijke factor voor een spoedig herstel is een zo kort mogelijke periode van bedrust en zo snel mogelijk mobiliseren, zodat het verlies van spierkracht wordt beperkt. De MOTOmed en Nintendo Switch kunnen bijdragen aan de mobilisatie en spierkracht van patiënten.

MOTOmed en Nintendo Switch

Een MOTOmed is een bewegingstrainer die fietsoefeningen biedt voor de benen en/of armen van patiënten. De fiets kan gemakkelijk voor een stoel geplaatst worden, waardoor patiënten met een verminderde mobiliteit toch kunnen bewegen. De Nintendo Switch is een spelcomputer waarop patiënten beweegspellen kunnen doen, zoals het uitoefenen van verschillende sporten. Irma Winkelhorst, teammanager van de verpleegafdelingen, is dankbaar voor de donatie: “We zijn blij voor onze patiënten. Met de MOTOmed en Nintendo Switch kunnen we hen in- en ontspanning aanbieden. Het draagt bij aan ERAS: een verbeterd herstel na de operatie.”

Stichting Vrienden van het SKB

De Stichting Vrienden van het SKB zet zich met projecten in om het verblijf voor patiënten en bezoekers bij SKB wat aangenamer te maken. Wim Aalderink, voorzitter van Stichting Vrienden van het SKB, heeft de MOTOmed en Nintendo Switch officieel overhandigd aan een verpleegkundige. “Alles wat wij als Stichting Vrienden kunnen doen voor patiënten van het SKB is afhankelijk van gulle gevers. Klein, groot, eenmalig of regelmatig: alles is welkom!”, aldus Wim. Naast dit project maakte Stichting Vrienden van het SKB onder meer het Beweegplein, een babycam (SKBaby) en een fotowand bij de buitenpolikliniek in Eibergen mogelijk.

Vriend van het SKB worden

Stichting Vrienden van het SKB zamelt op allerlei manieren geld in om projecten te financieren. Elke bijdrage is daarbij enorm gewenst. Wie het SKB een warm hart wil toedragen, kan Vriend van het SKB worden. Ook een eenmalige donatie of zelf een sponsoractie opzetten, behoren tot de mogelijkheden. Kijk hiervoor op www.vriendenskb.nl.

