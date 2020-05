4 mei herdenking in Lichtenvoorde. 

LICHTENVOORDE – Elk jaar plaatst AVOG’s crashmuseum op de graven van de piloten en bemanningsleden die in de buurt van het museum zijn omgekomen. Diede, de kleindochter van een van de initiatiefnemers/oprichters van het museum Jan Geerdink speelde zondagavond 3 mei de Last Post. Het geven van deze eer uit respect en dankbaarheid voor de gekregen vrijheid krijgt vanavond een alternatieve vorm.

Via beeld spreekt burgemeester Bronsvoort op de website toe. Zo te zien is de begraafplaats in gereedheid gebracht om met een beperkte vertegenwoordiging de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ook fysiek te herdenken.

