1 minuut stilte voorafgaand aan de viswedstrijd van de GHV

GROENLO – Het was een indrukweekend gezicht voorafgaand aan het beginsignaal van de 2e ‘losse’ viswedstrijd aan de gracht op zondag 27 september 2020. Er werd 1 minuut stilt gehouden voor het onlangs overleden GHV lid Frans Klein Tank. Frans ook wedstrijdvisser en heeft menige wedstrijd aan de Grolse stadsgracht gevist. Een mooi eerbetoon viel hem ten deel, waarvoor respect.

De 14 deelnemers waren om 7.00 uur op tijd aanwezig voor de loting die geheel coronaproof verliep. Als parcours werd gekozen voor het stuk Houtwal / Kanonswal en er werd in 1 vak gevist op gewicht. Gelukkig was het droog geworden en kon de gelote visstek worden opgebouwd. Dan is het wel zo prettig als het droog is. De gehele wedstrijd waren er wel dreigende luchten , maar het bleef droog. De vis zat er meteen goed op en meteen na het beginsignaal om 8.00 uur werden de eerste vissen gevangen. De vis bleef redelijk doorbijten en in tegenstelling tot de wedstrijd van 13 september werd er nu maar 1 brasem gevangen en wel door Dinja Oosterholt. Verder was het hoofdzakelijk voorn dat gevangen werd.

Om 12.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt. De prijsuitreiking verliep eveneens keurig coronaproof. In totaal werd er bijna 13 kilo vis gevangen wat redelijk te noemen is. De wedstrijd werd bij de senioren gewonnen door Leo Helmers met 1.410 gram en bij de jeugd ging Wiebe Theissen met de eer strijken. De volgende en laatste ‘losse’ viswedstrijd aan de stadsgracht is zondag 11 oktober. We beginnen dan 1 uur later en er wordt om 8.00 uur geloot op de parkeerplaats van de Jumbo. Om 9.00 uur klinkt het startsignaal en om 13.00 uur is het einde wedstrijd. Ook nu kan de jeugd weer gratis meedoen. Wie zich nog niet heeft opgegeven kan mailen naar grachtencompetitie@visseningroenlo.nl Tot 11 oktober.

Uitslag 27-09-2020

Leo Helmers 1.410 gram Bas te Woerd 1.280 gram Joop Ottink 1.230 gram Dinja Oosterholt 1.190 gram Paul Overkemping 1.035 gram Willy Ottink 990 gram Leo te Koppel 840 gram Frans Oosterholt 825 gram Andre Nijman 625 gram Henk Ros 585 gram Gerrit Oosterholt 545 gram Jur Pasman 510 gram

Jeugd

1) Wiebe Theissen 930 gram

2) Thijn Luttikholt 645 gram