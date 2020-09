HV Grol DS 2 – R.S.C DS2 (15-14)

GROENLO – Afgelopen zaterdag stond voor dames 2 van handbalvereniging Grol de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma. Zonder begroeting en zonder de nodige motivatiekreten, dit mocht helaas niet vanwege de coronaregelgeving, startten de dames met de wedstrijd tegen R.S.C. dames 2 uit Weerselo.

HV Grol nam de openingstreffer voor haar rekening. Een mooi lopje van hoekspeelster Margo landde keurig achter de keepster van R.S.C. HV Grol begon de wedstrijd sterk. De dames van R.S.C. stuitten meerdere malen op de goed staande verdediging van de thuisploeg en keepster Nikki. HV Grol zelf wist meerdere keren de bal achter de keepster van R.S.C. te krijgen. Binnen korte tijd was de stand 9-4 in het voordeel van Grol. Helaas wist R.S.C. in de laatste paar minuten van de eerste helft nog terug te komen tot 9-7.

De tweede helft werd het spel van HV Grol wat slordiger. Het afronden verliep minder goed en te vaak was er balverlies. R.S.C. profiteerde hiervan door snel te schakelen en aanvallen op hoog tempo uit te spelen. Toch liet HV Grol zich niet kennen en wist te voorkomen dat R.S.C. langszij kon komen. Eindstand: 15-14 in het voordeel van Grol. Helaas geen high-fives en bedankkreten na afloop van de wedstrijd, maar wel twee punten die in Groenlo bleven.

Volgend weekend speelt dames 2 uit in Geesteren (OV) tegen de dames van Stevo 3.

