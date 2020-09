Teststraat Zutphen opent woensdag 30 september

ZUTPHEN – Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In Noord- en Oost-Gelderland waren er al testlocaties in Apeldoorn, Harderwijk, Heerde en Zelhem. Vanaf woensdag 30 september is ook een testlocatie beschikbaar in Zutphen, op de Loohorst 6. Mensen worden automatisch ingepland bij één van de nieuwe teststraten en kunnen er alleen met een afspraak terecht.

Afspraak maken

Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Ook kan je een afspraak maken via coronatest.nl. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een test te laten uitvoeren.

Coronatest alleen bij klachten

De coronatest is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak krijg je de keus op welke locatie en welke tijd je in een teststraat terecht kan. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

De uitslag

Na de testdag duurt het 48 uur voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Bij een positieve uitslag neemt GGD Noord- en Oost-Gelderland contact op om vervolgens het bron- en contactonderzoek te starten. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen worden ook gevraagd om 10 dagen thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.