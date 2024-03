Gelijkspel van Grol voelt als een overwinning

WIERDEN / GROENLO – Om uiteenlopende redenen voelt het gelijkspel dat Grol afgelopen zaterdag in Wierden tegen de plaatselijke voetbalclub SVZW behaalde, als een overwinning. Dit is onder andere te wijten aan het grote aantal blessuregevallen waarmee de hoofdmacht van Grol de afgelopen weken te kampen had. Zo moest het team van trainer/coach Philip Agteres het deze keer stellen zonder de geblesseerde spelers Tycho Riteco, Tiem Rots, Kjell Riteco, Mike Kempers, Thiemo Wessels en Mick Wissink. Daarbij komt dat Grol eerder dit seizoen thuis een smadelijke 1-4 nederlaag leed tegen deze ploeg uit Wierden.

Doelman Nick Oude Luttikhuis ‘Man of the Match’!

De verdiende 1-1 kwam mede tot stand door toedoen van Grol-doelman Nick Oude Luttikhuis. De wisselvallig fluitende scheidsrechter Max van der Lei uit Dedemsvaart kende enkele minuten voor het eindsignaal een penalty toe aan de thuisclub, die door de Grol-doelman op spectaculaire wijze werd gestopt. De 22-jarige Nick verdiende mede door deze heldendaad, maar ook door zijn algehele optreden in deze wedstrijd, de titel ‘Man of the Match’.

Een hoofdrol voor de vertrekkende Jordy Schutten

In de eerste helft was het al in de tiende minuut dat Siebe Lantink, na goed voorbereidend werk, spits Luc Berentsen een ideale kans bood. De topscorer van de Oostelijke Gelderse voetbalvelden wist deze keer doelman Julian Bakker van de thuisclub niet te passeren. Veertien minuten later scoorde de thuisclub wel. Een aanval over rechts door Jasper Groothuis werd onhoudbaar afgerond: 1-0. In het laatste kwart van de eerste helft nam Grol het initiatief en legde beter voetbal op de mat. Jordy Schutten, die volgend seizoen mogelijk voor FC Trias in Winterswijk speelt, blonk uit. Na een prachtige actie over de vleugel en een hard schot dat via de onderkant van de lat terug het veld in stuiterde, was het vlak voor rust wel raak door Jordy Schutten, die Luc Berentsen in staat stelde de verdiende gelijkmaker te scoren.

Invallers spelen een doorslaggevende rol

In de tweede helft ging het spel op en neer zonder dat er gescoord werd. Kaj Riteco speelde uitstekend in het centrum van de verdediging, en Yaluca Meusert imponeerde als rechtsachter, wat zijn kansen op een langer verblijf in de eerste selectie vergroot. Naast het goede spel van Jordy Schutten scoorden ook Mark Hietland en Siebe Lantink ruim voldoende. Gezien de omvangrijke blessurelijst is dit een sportieve opsteker die in de komende maanden goed van pas kan komen.

Opstelling Grol tegen SVZW

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Nick Oude Luttikhuis Verdediging: Yaluca Meusert, Kaj Riteco, Max de Vries, Wouter Pillen (53e vervangen door Mart Willemsen)

Yaluca Meusert, Kaj Riteco, Max de Vries, Wouter Pillen (53e vervangen door Mart Willemsen) Middenveld: Mark Hietland, Rico Lammerdink, Titus Hoffman

Mark Hietland, Rico Lammerdink, Titus Hoffman Aanval: Siebe Lantink, Luc Berentsen, Jordy Schutten (73e vervangen door Teun Hagens)

Arbiter

Scheidsrechter: Max van der Lei uit Dedemsvaart

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop: 24e min. 1-0 Jasper Groothuis 43e min. 1-1 Luc Berentsen



Gele Kaarten

Robin de Jong van SVZW

Max de Vries van Grol

Uitslagen 1e Klasse H

SVZW – Grol 1-1

Sparta E. – Hulzense Boys 4-4

RKZVC – DZC ’68 2-1

DOS ’37 – NEO 1-0

FC Winterswijk – Achilles ’12 0-1

Dalfsen vrij

Stand 1e Klasse H

WHC 17 – 43 NEO 17 – 33 DZC ’68 17 – 33 SVZW 16 – 26 FC Winterswijk 16 – 25 Sparta E. 17 – 25 Achilles ’12 17 – 24 Hulzense Boys 17 – 21 DOS ’37 16 – 19 Grol 17 – 18 Stevo 16 – 16 RKZVC 17 – 15 Dalfsen 16 – 2

Vervolgprogramma Grol 1

Zaterdag 23 maart 2023: Grol – DOS ’37

Donderdag 28 maart 2023: DZC ’68 – Grol (Achterhoek Cup)

Zaterdag 30 maart 2023: Inhaal- en bekerprogramma

Weekend 6 en 7 april 2023: Vrij weekend

Zondag 14 april 2023: Grol – Dalfsen

