Ontdek de groene beroepen tijdens de Voorlichtingsavond van Zone.college in Doetinchem

DOETINCHEM – Op donderdag 21 maart 2024 van 18.00 tot 20.00 uur opent Zone.college in Doetinchem haar deuren voor een inspirerende voorlichtingsavond over mbo-opleidingen in de groene sector. Tijdens deze avond kunnen bezoekers kennismaken met diverse groene beroepen, informatie krijgen over opleidingen, in gesprek gaan met docenten en studenten en enthousiast worden over hun toekomstige carrière in de groene sector. Aanmelden voor de voorlichtingsavond kan eenvoudig via het aanmeldformulier op de website.

Zone.college staat bekend om haar praktijkgerichte onderwijsaanpak. Studenten werken vanaf het begin van hun opleiding aan echte beroepsopdrachten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Denk hierbij aan projecten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en voedselproductie. Tijdens de lessen en op diverse praktijklocaties ontwikkelen studenten hun vaardigheden en bouwen ze aan een solide basis voor hun toekomstige loopbaan.

Tijdens de voorlichtingsavond presenteert Zone.college diverse groene mbo-opleidingen, zoals:

· Tuin & landschap

· Groen, grond & infra

· Dierenartsassistent paraveterinair

· Veehouderij

· Dierverzorging

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een carrière bij Zone.college, is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een medewerker van de HR-afdeling. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website.

Datum: Donderdag 21 maart 2024 Tijd: 18.00 tot 20.00 uur Locatie: Gildenbroederslaan 3, Doetinchem

Mis deze kans niet om jouw toekomst in de groene sector vorm te geven! Meld je nu aan voor de voorlichtingsavond van Zone.college Doetinchem op de website.

