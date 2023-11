Stadsboerin Doetinchem: Finale Europese ARIA-prijs in spannende stemrond

DOETINCHEM – Stadsboerin Doetinchem heeft de finale bereikt van de Europese ARIA-prijs voor het beste sociaal economische plattelandsproject. Dit door LEADER Achterhoek ondersteunde foodproject overleefde de eerste ronde en staat nu voor een spannende stemronde. Het publiek wordt uitgenodigd om hun steun te betuigen, maar laten we vooral de feiten bekijken.

Stadsboerin Doetinchem, een initiatief van Ellen Willems, begon in 2019 met een bescheiden spaarpot van €1.200,- en een stuk braakliggend land bij gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. Haar nobele doel was om gezond voedsel te verbouwen en kinderen te laten zien waar hun eten vandaan komt. Vier jaar later is het project uitgegroeid tot een ontmoetingsplek met moestuinen, een ontvangstruimte en een landwinkel. Het project telt vijftig vrijwilligers, vijf beroepskrachten en werkt samen met zeven scholen voor educatie.

Het project heeft sociale inclusie, educatie, betaalbaar en gezond voedsel, milieuvoordelen, innovatie en netwerken als haar selectiecriteria voor de Agricultural & Rural Inspiration Award (ARIA). De ARIA streeft ernaar kennisuitwisseling en netwerken op het platteland te bevorderen. Jaarlijks strijden agrarische- en plattelandsprojecten binnen de EU om de vijf ARIA-Awards. In de categorie sociaal economische ontwikkeling was Stadsboerin Doetinchem de enige Nederlandse inzending, geselecteerd door de Regieorganisatie voor het GLB.

Stadsboerin Doetinchem heeft een plekje veroverd op de shortlist van 24 kandidaten uit heel Europa. U kunt uw steun tonen door te stemmen via de link op ‘Urban Farm Doetinchem’. Op 4 december worden de winnaars bekend gemaakt.

Voor degenen die graag zien wie er achter dit project staat, is Ellen Willems de drijvende kracht. Haar initiatief heeft inderdaad veel positieve resultaten opgeleverd en heeft bijgedragen aan de lokale gemeenschap.

Stadsboerin Doetinchem heeft zeker een indrukwekkende prestatie geleverd door de finale van de Europese ARIA-prijs te bereiken. Maar in plaats van lovende woorden, laten we actie ondernemen. Stem op ‘Urban Farm Doetinchem’ en help om het verhaal van Stadsboerin Doetinchem in Europa te verspreiden. Samen kunnen we dit inspirerende project steunen, zonder verdere verfraaiing van de feiten. Stem nu! https://eu-cap-network.ec.europa.eu/agricultural-and-rural-inspiration-awards-2023_en

