147 medewerkers besmet bij vleesverwerkingsbedrijf Achterhoek

Bij een steekproef eerder deze week werden 45 van de 212 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf positief getest op Covid-19. Dit was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te verrichten. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers besmet zijn met het coronavirus.

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen (79). De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland. Eerder maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat, naar aanleiding van de resultaten van de steekproef, alle medewerkers van het bedrijf voor 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Bij positief geteste medewerkers, geldt dit ook voor hun huisgenoten. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast maakt de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord -en Oost-Gelderland spoedig aanvullende maatregelen bekend.

Aanleiding voor de steekproef In Noordrijn-Westfalen werden coronabesmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf, ook in Nederland zijn besmettingen geconstateerd in deze sector. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Daarbij is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Dat was aanleiding om aanvankelijk op deze locatie een steekproef uit te voeren.

Grensgemeenten in Nederland en Duitsland en inspecties en ministeries zijn betrokken.

