Grol ‘Herbstmeister’ in derde klasse A

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 07:31

Grol 1 – WVV ’34 1 (Hengevelde) 4-2

GROENLO – Dankzij een 4-2 overwinning op WVV ’34 uit Hengevelde -een slechts tweeduizend inwoners tellend dorp, in de provincie Overijssel behorende tot de gemeente Hof van Twente- gaat de hoofdmacht van Grol als ‘Herbstmeister’ de winterstop 2019-2020 in. Uit de twaalf tot op heden in de derde klasse A van de KNVB gespeelde competitiewedstrijden heeft de hoofdmacht van geheel Groenlo’s voetbaltrots maar liefst dertig wedstrijdpunten behaald met daarbij een doelscore van 36 doelpunten voor en 17 doelpunten tegen. De selectie en begeleiding, alsmede de supportersschare van Grol kunnen zich daarmee opmaken voor een gezellige Kerst, een enerverende jaarwisseling en hopelijk een sportief Nieuwjaar tot de eerstvolgende competitiewedstrijd op zondag 26 januari 2020 uit tegen MVV ’29 in Harbrinkhoek.

Ondanks een matige, bij vlagen zelfs bijzonder matige wedstrijd tegen de Hengeveldse formatie van trainer/coach Roy Workel, die onder leiding stond van scheidsrechter Dolf Versteege uit Hengelo Gld., wist de formatie van de aan het eind van het seizoen vertrekkende trainer/coach Sander Hoopman toch een belangrijke driepunter te scoren.

Grol kwam aan de aftrap zonder de geschorste Mart Zieverink alsmede de geblesseerde Eduardo de Sousa Cavalcante. Dit had tot gevolg dat de bezetting op het middenveld en vooral de aanvoer richting de voorwaartsen behoorlijk aan kracht en productiviteit moesten inboeten. Verder mag het de elf, deze keer binnen de lijnen staande spelers onder aanvoering van captain Michel Kamphuis, kwalijk worden genomen dat men met name in het eerste kwartier van de wedstrijd niet haar denkbeeldige overtalsituatie in het scoren van doelpunten wist om te zetten. Want het waren juist in de beginfase van de wedstrijd de elf van WVV ’34 die huizenhoog tegen koploper Grol opkeken en dat vertaalden in hun spel.

Die tekortkoming kreeg de Grolformatie in de 19e minuut op het presenteerblaadje aangereikt toen Sem Kuipers WVV ’34 op een 0-1 voorsprong zette. In plaats van dat Grol direct uit een ander vaatje ging tappen, stelde het voetbal voor de rest van de eerste helft weinig tot niets voor. De veldbezetting was slecht, de passes waren onnauwkeurig en kwamen dientengevolge niet aan en erger de overtuiging, beter gezegd de bezieling was ver te zoeken. Al met al een vertoning, die niet past bij een koploper in de derde klas.

Zoals zo vaak leverde het tweede bedrijf van de wedstrijd een ander beeld op. Dit kwam al gelijk in de eerste minuut tot uiting in een doelpunt van Luc Berentsen: 1-1. Deze goal gaf de Grolelf extra inspiratie. Nadat Wouter Rexwinkel verzuimde om voor open doel Grol aan een voorsprong te helpen, was het in de 14e minuut na rust Quint Kristen die, zij het op een gelukkige wijze, Grol uit een vrije trap aan een 2-1 voorsprong hielp. Hetzelfde scenario uit een vrije trap werd door WVV ’34 via Tom Brummelhuis bewerkstelligd, waarbij aangetekend dient te worden dat de Grolachterhoede inclusief goalie Wessel Baarslag daarbij niet vrijuit gingen: 2-2. Nadat in de 73e minuut Quint Kristen en Tygo ten Bulte waren gewisseld voor Myron Baten en Mick Wissink, liep Grol in de 77e minuut via Luc Berentsen uit naar een 3-2 voorsprong en via Mick Wissink in de 89e minuut uit naar een 4-2 eindstand. Met name voor laatstgenoemde, veelbelovende speler is dit een hoogtepunt in zijn hopelijk succesvolle voetbalcarrière, te weten het eerste competitiedoelpunt in Grol 1. Eindstand: 4-2.

Opstelling Grol 1 tegen WVV ’34 1:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Mart Willemsen, Thomas Porskamp en Michel Kamphuis;

Midden: Roel Bruins, Luc Berentsen en Quint Kristen (73e min. Myron Baten);

Voor: Tycho ten Bulte (73e min. Mick Wissink), Wouter Rexwinkel en Tycho Riteco.

Uitslagen derde klasse A:

Losser 1 – TVO 1 0-5

Saasveldia 1 – MVV ’29 1 2-3

Reutum 1 – Avanti W. 1 2-1

RSC 1 – Borne 1 1-3

Luctor et Emergo 1 – DSVD 1 2-1

De Tukkers 1 – LSV 1 4-0

Grol 1 – WVV ’34 1 4-2

Stand derde klasse A:

Grol 1 12 wedstrijden 30 punten Reutum 1 12 wedstrijden 28 punten MVV ’29 1 12 wedstrijden 24 punten Avanti W. 1 12 wedstrijden 21 punten De Tukkers 1 12 wedstrijden 19 punten WVV ’34 1 12 wedstrijden 19 punten Saasveldia 1 12 wedstrijden 18 punten Luctor et Emergo 1 12 wedstrijden 17 punten TVO 1 12 wedstrijden 16 punten DSVD 1 12 wedstrijden 11 punten LSV 1 12 wedstrijden 11 punten Borne 1 12 wedstrijden 10 punten Losser 1 12 wedstrijden 10 punten RSC 1 12 wedstrijden 6 punten

Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer