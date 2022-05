Marijke van Haaren formateur in Bronckhorst

BRONCKHORST – Gemeente Belangen Bronckhorst (8 zetels), CDA (6 zetels) en PvdA (2 zetels) hebben afgelopen vrijdag in een eerste ori├źnterende gespreksronde gezamenlijk besloten Marijke van Haaren te vragen als formateur om het formatieproces te begeleiden.

De keuze om onder leiding van Marijke van Haaren, een gedreven en ervaren politica, deze gesprekken te voeren, is gemaakt vanwege haar onafhankelijk en analytisch vermogen om processen te begeleiden. Ze was onder meer gedeputeerde, wethouder en bekleedde vele andere bestuurderstaken.

De eerste gesprekken zijn deze week. De onderhandelende coalitiepartijen, GBB, CDA en PvdA, nemen de onderwerpen waarover overeenstemming kan worden bereikt mee in een coalitieakkoord. De ambitie is om het proces eind mei of in de eerste week van juni af te kunnen ronden. De partijen kijken met vertrouwen uit naar de komende formatiegesprekken.

