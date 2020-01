De Kroon en ’t Carrillon 1 winnaars Univé Oost Nieuwjaarstoernooi

GROENLO – De 1e zaterdag van het jaar staat er steevast in menig agenda het Univé Oost Nieuwjaarstoernooi geschreven. Dit jaar stonden 16 teams aan de start met meer dan 100 deelnemende spelers. Leuk om te zien dat er veel jonge jeugdteams en spelers van tussen de 16-20 meedoen en het opnemen tegen de gelouterde volleyballers die zowel recreatief als competitie spelen. Door de opzet van het toernooi wordt er na 3 wedstrijden, verdeeld over 4 poules, een tussenbalans opgemaakt. De 8 teams met het hoogst behaalde aantal punten gaan strijden in de prestatieve poule tegen elkaar en de overige 8 doen dat in de recreatieve poule. Door deze opzet spelen de sterkere teams wedstrijden op hun niveau en dat geldt ook andersom.

Tussen de wedstrijden door werden er vele lootjes verkocht voor de loterij. Hiervoor zijn vele prijzen beschikbaar gesteld door voornamelijk de grolse ondernemers. Hierdoor was de prijzentafel mooi gevuld en gingen de lootjes als zoete broodjes over de toonbank. Uiteraard een bedankje aan alle ondernemers die prijzen beschikbaar hebben gesteld.

De Kroon had de wisselbeker 3 jaar op rij gewonnen en kregen deze dan ook voor de prijsuitreiking definitief overhandigd.

Uiteindelijk was het in de prestatieve poule een nek-aan-nek race en voor de laatste wedstrijd konden nog 4 teams de overwinning pakken, maar het was uiteindelijk toch weer het ervaren team van de Kroon dat de hoofdprijs pakte met op de 2e plaats Huisman Inc. Een verdienstelijke 3e plaats was er voor het Jongens A1 team. In de recreatieve poule werd het kaf van het koren vrij snel gescheiden. Er bleven 2 teams bovendrijven en hadden uiteindelijk evenveel wedstrijdpunten behaald (17). Het team van ’t Carrillon 1 had uiteindelijk 48 gescoorde punten tegenover 45 van Pas(s) maar op, waardoor zij de wisselbeker in deze klasse in ontvangst mochten nemen.

Na de loting ging de Kroon er met de All-in BBQ voor 8 personen vandoor en gaat ’t Carrillon 1 met 8 personen naar een Wijn- of Bierproeverij. Beide prijzen beschikbaar gesteld door Co-hoofdsponsor Sportcafé Den Elshof.