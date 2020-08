Kleurwedstrijd Grolse Kermis

GROENLO – Desondanks dat er dit jaar geen Grolse Kermis wordt gehouden is er wel kleurwedstrijd. Om in het bezit te komen van een kleurplaat zijn er twee mogelijkheden: of je download de kleurplaat of je haalt een kleurplaat bij warenhuis Post, Lievelderstraat 16.

Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet je eerst de kleurplaat zo goed mogelijk en zo mooi als je kunt kleuren en vervolgens voor 29 augustus a.s. inleveren in de grote kleurplaten bus die bij Warenhuis Post, Lievelderstraat 16 aanwezig is.

Een deskundige jury zal de ingeleverde kleurplaten beoordelen. De basisschoolgroepen zijn daarvoor in verschillende categorieën ingedeeld:

– 1 prijs voor groep 1 en 2 (afgelopen schooljaar)

– 1 prijs voor groep 3 en 4 (afgelopen schooljaar)

– 1 prijs voor groep 5 en 6 (afgelopen schooljaar)

– 1 prijs voor groep 7 en 8 (afgelopen schooljaar)

De allerkleinsten, die hun kleurtalent nog duidelijk moeten ontwikkelen, worden niet buitengesloten. Zij vormen een aparte categorie en voor hen staat een mooie aanmoedigingsprijs ter beschikking.

De prijswinnaars zullen persoonlijk bericht ontvangen.

