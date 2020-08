Doetinchemse schrijft boek voor smartphoneverslaafden

DOETINCHEM – Marlous de Haan presenteert op zaterdagmiddag 22 augustus haar boek Smartphone etiquette in de plaatselijke boekhandel Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem. In haar boek onthult ze schokkende cijfers over smartphone-verslaving en geeft ze tips over hoe je er vanaf komt.

De gemiddelde smartphonegebruiker checkt gemiddeld 47 keer per dag zijn smarphone. Dat is 7155 keer per jaar. Het aantal mensen met een vorm van nomofobie, ofwel de overmatige angst om even niet bereikbaar te zijn via de smartphone, loopt mondiaal op richting de 80%.

Smartphoneduim

Nomofobie heeft grote gevolgen zoals: constante gevoelens van onrust en stress, een lagere werkproductiviteit, slechter slapen, schouder- en nekklachten, een smartphoneduim, bijziendheid en slechter horen. Gedragsregels voor het gebruik van de smartphone zijn er alleen ongeschreven. Voor onze fysieke, mentale en sociale gezondheid vond Marlous de Haan, zelf ook nomofoob, het hoog tijd om deze op papier te zetten.

Nomofobietest

Raak je in paniek als je je smartphone bent vergeten, als je even geen wifi-verbinding hebt of als je niet meteen mag kijken wie er een sms heeft gestuurd? Neem jij je smartphone mee naar de WC of naar bed? Grijp je ‘s-morgens als je wakker wordt meteen naar je smartphone? Heb je op de meeste vragen met ‘ja’ geantwoord? Dan is de kans groot dat je een nomofoob bent.

Boekpresentatie

Op zaterdagmiddag 22 augustus vindt de boekpresentatie plaats in boekhandel Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem. Aanvang: 13.30 uur. Toegang is gratis. Voor ieders veiligheid worden de coronaregels in acht genomen. Er is desinfecterend middel aanwezig om handen te ontsmetten en iedereen houdt minimaal anderhalve afstand van elkaar. Kijk voor meer informatie over nomofobie op: https://nomofoob.nl/ en ww w.smartphoneetiquette.nl.

