Personeel SKB naar de rechter

WINTERSWIJK – Met het ophangen van spandoeken bij het SKB ziekenhuis in Winterswijk liet de belangenvereniging van de medewerkers van het SKB weten dat ze zich niet onder druk laten zetten door het overkoepelende ziekenhuizenbestuur van Santiz. De belangvereniging wil naar de rechter stappen om een eigen ondernemingsraad voor het ziekenhuis af te dwingen. De Raad van Bestuur

“Het ziekenhuis heeft recht op een ondernemingsraad en tevens willen wij een zelfstandig en volwaardig SKB, behoud van acute zorg, kinder- en kraamzorg, behoud van werkgelegenheid en een eigen OR, conform Wet op de Ondernemingsraden”, vertelt voorzitter Ineke Brundel van de belangenvereniging.

De belangenvereniging betreurt het dat ze niet in gesprek is gekomen met de Raad van Bestuur. “We vinden het erg jammer dat we er niet in onderling overleg uitgekomen zijn. Opnieuw zijn we zeer teleurgesteld dat we de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht er niet van kunnen doordringen waar wij voor staan. Het lukt niet om de inhoudelijke discussie aan te gaan. Wij proberen steeds het gesprek aan te gaan, maar worden door de macht in de hoek gezet. Wij worden niet als een gelijkwaardige partner gezien in dit proces en willen serieus genomen worden als volwaardige gesprekspartner.

Er zijn geluiden dat we alleen op emotie varen, dit is echter onjuist. Wij hebben diepgewortelde zorg dat goede basiszorg dichtbij de patiënt verdwijnt voor de gehele Achterhoek, en dat een grote werkgever in de Achterhoek verdwijnt”, laat de Belangvereniging van het SKB weten.