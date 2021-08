Afsluiting Rabokruising van maandag 6 sept t/m 8 okt

Deel dit bericht













GROENLO – Vanaf augustus tot en met oktober wordt de Rabokruising in Groenlo aangepakt. De Parallelweg bij Groenlo krijgt een nieuwe deklaag met rode fietsstroken.

De werkzaamheden rondom de Rabokruising in Groenlo beginnen op 30 augustus, maar de daadwerkelijke afsluiting van de kruising is gepland van maandag 6 september t/m 8 oktober. De werkzaamheden voor het resterende gedeelte van de Parallelweg zijn tussen 11 en 22 oktober gepland. De Rabokruising is dan weer open voor verkeer. Over de werkzaamheden is overleg en afstemming geweest tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Enige overlast is helaas niet te vermijden. Maar natuurlijk houden de opdrachtgevers en de aannemer tijdens de werkzaamheden de situatie in de gaten.

