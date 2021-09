Deel dit bericht













GROENLO – In een schuurtje bij een woning aan de Irenestraat in Groenlo is dinsdagmiddag, rond 15.45 uur, brand ontstaan door de droger. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Deze werd opgemerkt door de buurvrouw die snel 112 belde en de naast wonende buurman waarschuwde.

De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft de brand geblust en enkele dieren uit de woning gehaald. Niemand raakte gewond. De brand heeft wel veel schade gemaakt in het schuurtje.