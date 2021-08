Nieuw kasteelwandelrondje huis Verwolde

Deel dit bericht













LAREN – Afgelopen Vrijdag is de nieuwe route Wandelen rondom huis Verwolde gelanceerd. De route is in ongeveer 2uur en 45 minuten (11 km) te belopen, volgt handig het wandelknopennetwerk en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

De kasteelwandelroute wil meer bekendheid geven aan Nederland kastelenland en tegelijkertijd bijdragen aan meer bezoek aan huis Verwolde. Initiatiefnemer NBTC ontwikkelde de route op basis van tips van het routebureau van Achterhoek Toerisme. Iris Littink kasteelmanager van huis Verwolde is in haar nopjes: ‘De wandelroute plaatst huis Verwolde in het spotlicht en vormt een passende aanvulling op een bezoek aan ons museum. Het wordt hierdoor aantrekkelijker om een combinatiebezoek te maken, bijvoorbeeld eerst de wandeling en hierna een kijkje nemen in ons museum. Wat ik verder interessant vind is dat de route zowel in het Nederlands, Engels als Duits is uitgegeven. De wandelroute is gratis te downloaden op onder andere onze site https://verwolde.glk.nl/plan-je-bezoek/wandelen-en-fietsen/

Jan ten Have, projectleider routes van Achterhoek Toerisme heeft de route uitgestippeld: ‘De wandeling is met de kaart of tekst gemakkelijk te doen en volgt de bestaande wandelknooppunten. De route voert langs verschillende oude karakteristieke boerderijen met gekleurde luiken, die eind 19e

eeuw in dezelfde stijl zijn gebouwd. Ook maakt de dikke boom natuurlijk onderdeel uit van de route. De leeftijd van deze reusachtige zomereik met een omvang van 7,75 meter wordt geschat tussen de 450 en 500 jaar. De eik is mogelijk de oudste van Nederland. De route start en eindigt bij de parkeerplaatsen bij Huis Verwolde.’

NBTC maakt met de verhaallijn kastelen en buitenplaatsen erfgoedliefhebbers, toeristen en recreanten warm voor een bezoek aan een Nederlands kasteel of landgoed. Programmaleider Arno Ruis: ‘Nieuwe kasteelwandelrondjes zoals deze bij huis Verwolde passen naadloos bij de aanbodinnovatie en promotie die we voorstaan. Samen met enkele provincies en opengestelde museumkastelen dragen we uit dat Nederlandse kastelen en landgoederen echt alles te bieden hebben wat je je maar kunt wensen. Die diversiteit is uniek: van prachtige landhuizen zoals Verwolde, stoere burchten zoals slot Loevestein tot prachtige kasteeltuinen zoals bij De Haar. Je kunt er genieten van exposities, mooie natuur, tuinkunst, eten en ook heerlijk wandelen. Veel variatie dus. Dat sluit goed aan bij de kwaliteiten van Nederland als aantrekkelijk erfgoedland.”

Huis Verwolde is eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen en maakt deel uit van de verhaallijn kastelen en buitenplaatsen, een selectie van de mooiste kastelen, landgoederen en kastelen van Nederland. Download een van de (gratis) kasteelwandelingen of kasteelfietsrondjes op www.holland.com/kastelen